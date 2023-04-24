Последняя неделя апреля начинается с довольно позитивных энергий. В её первой половине можно проводить различные церемонии (например, бракосочетания), покупать транспортные средства и просто наслаждаться моментом. А вот конец недели обещает быть довольно непростым, поэтому не планируйте важных дел на этот период. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
24.04, понедельник
День Луны, Луна в Тельце, Луна растущая
Новая неделя начинается с очень благоприятных энергий. Сегодня можно начинать важные дела, проводить лечение. День также подходит для заключения брака, путешествий и занятий творчеством.
25.04, вторник
День Марса, Луна в Близнецах, Луна растущая
Во вторник преобладают сложные энергии, поэтому стоит воздержаться от выяснения отношений и конфликтов. День подходит для преодоления препятствий и решения затянувшихся дел.
26.04, среда
День Меркурия, Луна в Близнецах, Луна растущая
В среду преобладают лёгкие и творческие энергии. День способствует смене рода деятельности и успешной торговле. Сегодня можно заниматься садоводством, а также покупать транспортные средства.
27.04, четверг
День Юпитера, Луна в Раке, Луна растущая
В четверг преобладают лёгкие энергии. Если вы хотите в чем-то добиться быстрых результатов, то сегодня благоприятно начинать такие дела. Сегодня также можно давать в долг, заниматься творчеством и начинать лечение. Этот день также подходит для проведения различных ремонтных работ по дому.
28.04, пятница
День Венеры, Луна в Раке, Луна растущая
Несмотря на то, что пятница благоприятный "женский" день, в этот раз он наполнен непростыми воинственными энергиями. Поэтому лучше всего его провести в спокойствии и на природе. Воздержитесь от конфликтов и постарайтесь сохранять выдержку и равновесие.
29.04, суббота
День Сатурна, Луна в Раке, Луна растущая
Суббота продолжает сохранять тенденции предыдущего дня. Если у вас есть от чего избавиться — самое время заняться расхламлением. Можно также заняться "уборкой" и в гаджетах.
30.04, воскресенье
День Солнца, Луна во Льве, Луна растущая
В воскресенье продолжают сохраняться непростые энергии. Поэтому лучше всего в этот день проводить медитативные практики, принимать расслабляющие ванны и просто сохранять по мере возможности спокойствие ума и духа.
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