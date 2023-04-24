Астролог Кройцер: "Конец недели будет непростым"

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Последняя неделя апреля начинается с довольно позитивных энергий. В её первой половине можно проводить различные церемонии (например, бракосочетания), покупать транспортные средства и просто наслаждаться моментом. А вот конец недели обещает быть довольно непростым, поэтому не планируйте важных дел на этот период. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля

24.04, понедельник

День Луны, Луна в Тельце, Луна растущая

Новая неделя начинается с очень благоприятных энергий. Сегодня можно начинать важные дела, проводить лечение. День также подходит для заключения брака, путешествий и занятий творчеством.

25.04, вторник

День Марса, Луна в Близнецах, Луна растущая

Во вторник преобладают сложные энергии, поэтому стоит воздержаться от выяснения отношений и конфликтов. День подходит для преодоления препятствий и решения затянувшихся дел.

26.04, среда

День Меркурия, Луна в Близнецах, Луна растущая

В среду преобладают лёгкие и творческие энергии. День способствует смене рода деятельности и успешной торговле. Сегодня можно заниматься садоводством, а также покупать транспортные средства.

27.04, четверг

День Юпитера, Луна в Раке, Луна растущая

В четверг преобладают лёгкие энергии. Если вы хотите в чем-то добиться быстрых результатов, то сегодня благоприятно начинать такие дела. Сегодня также можно давать в долг, заниматься творчеством и начинать лечение. Этот день также подходит для проведения различных ремонтных работ по дому.

28.04, пятница

День Венеры, Луна в Раке, Луна растущая

Несмотря на то, что пятница благоприятный "женский" день, в этот раз он наполнен непростыми воинственными энергиями. Поэтому лучше всего его провести в спокойствии и на природе. Воздержитесь от конфликтов и постарайтесь сохранять выдержку и равновесие.

29.04, суббота

День Сатурна, Луна в Раке, Луна растущая

Суббота продолжает сохранять тенденции предыдущего дня. Если у вас есть от чего избавиться — самое время заняться расхламлением. Можно также заняться "уборкой" и в гаджетах.

30.04, воскресенье

День Солнца, Луна во Льве, Луна растущая

В воскресенье продолжают сохраняться непростые энергии. Поэтому лучше всего в этот день проводить медитативные практики, принимать расслабляющие ванны и просто сохранять по мере возможности спокойствие ума и духа.

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