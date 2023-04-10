Астролог Кройцер: "Первая половина недели будет непростой"

Наступающая неделя обещает быть довольно продуктивной. Первая её половина наполнена непростыми энергиями, но уже на четверг можно запланировать принятие важного решения или интересную поездку. Всю неделю Луна находится в убывающей фазе, поэтому это время благоприятно для генеральной уборки и избавления от ненужных вещей. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю — с 10 по 16 апреля

10.04, понедельник

День Луны, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

Новая неделя начинается с довольно сложных энергий. Вместе с тем сегодня можно начинать операции или проводить чистки организма, но лучше воздержаться от принятия важных решений и выяснения отношений.

11.04, вторник

День Марса, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

Сегодня сохраняются непростые энергии. Поэтому сегодня также лучше всего сохранять спокойствие и сосредоточиться на бытовых вопросах. Впрочем, допустимо встретиться с друзьями или же завести новые знакомства.

12.04, среда

День Меркурия, Луна в Стрельце, Луна убывающая

В среду преобладают сложные энергии. Впрочем, сегодня подходящий день для наведения порядка и избавления от ненужных вещей. В остальном лучше воздерживаться от конфликтов и выяснения отношений.

13.04, четверг

День Юпитера, Луна в Стрельце, Луна убывающая

В четверг преобладают более позитивные и активные энергии. Сегодня можно совершать переезд, посещать друзей и приобретать недвижимое имущество. Также день подходит для проведения ремонта и ухода за растениями.

14.04, пятница

День Венеры, Луна в Козероге, Луна убывающая

Пятница наполнена интенсивными и активными энергиями. Сегодня очень хорошо начинать лечение, планировать важные дела, заниматься ремонтом и бытовыми вопросами.

15.04, суббота

День Сатурна, Луна в Козероге, Луна убывающая

Суббота наполнена активными энергиями. Сегодня лучше всего сосредоточиться на рутинных делах и решении бытовых вопросов. Благоприятно будет также заняться садоводством или осуществить переезд. День также подходит для начала лечения или поездки.

16.04, воскресенье

День Солнца, Луна в Водолее, Луна убывающая

В воскресенье сохраняются тенденции предыдущего дня. Сегодня будет благоприятно совершить переезд, заниматься ремонтом или садоводством. Также день подходит для посещения друзей.

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