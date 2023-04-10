Наступающая неделя обещает быть довольно продуктивной. Первая её половина наполнена непростыми энергиями, но уже на четверг можно запланировать принятие важного решения или интересную поездку. Всю неделю Луна находится в убывающей фазе, поэтому это время благоприятно для генеральной уборки и избавления от ненужных вещей. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
10.04, понедельник
День Луны, Луна в Скорпионе, Луна убывающая
Новая неделя начинается с довольно сложных энергий. Вместе с тем сегодня можно начинать операции или проводить чистки организма, но лучше воздержаться от принятия важных решений и выяснения отношений.
11.04, вторник
День Марса, Луна в Скорпионе, Луна убывающая
Сегодня сохраняются непростые энергии. Поэтому сегодня также лучше всего сохранять спокойствие и сосредоточиться на бытовых вопросах. Впрочем, допустимо встретиться с друзьями или же завести новые знакомства.
12.04, среда
День Меркурия, Луна в Стрельце, Луна убывающая
В среду преобладают сложные энергии. Впрочем, сегодня подходящий день для наведения порядка и избавления от ненужных вещей. В остальном лучше воздерживаться от конфликтов и выяснения отношений.
13.04, четверг
День Юпитера, Луна в Стрельце, Луна убывающая
В четверг преобладают более позитивные и активные энергии. Сегодня можно совершать переезд, посещать друзей и приобретать недвижимое имущество. Также день подходит для проведения ремонта и ухода за растениями.
14.04, пятница
День Венеры, Луна в Козероге, Луна убывающая
Пятница наполнена интенсивными и активными энергиями. Сегодня очень хорошо начинать лечение, планировать важные дела, заниматься ремонтом и бытовыми вопросами.
15.04, суббота
День Сатурна, Луна в Козероге, Луна убывающая
Суббота наполнена активными энергиями. Сегодня лучше всего сосредоточиться на рутинных делах и решении бытовых вопросов. Благоприятно будет также заняться садоводством или осуществить переезд. День также подходит для начала лечения или поездки.
16.04, воскресенье
День Солнца, Луна в Водолее, Луна убывающая
В воскресенье сохраняются тенденции предыдущего дня. Сегодня будет благоприятно совершить переезд, заниматься ремонтом или садоводством. Также день подходит для посещения друзей.
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