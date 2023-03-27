Наступающая неделя обещает быть довольно продуктивной. На первую её половину можно запланировать покупку транспортного средства, а вот во второй её половине лучше не принимать важных решений и воздерживаться от конфликтов. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
27.03, понедельник
День Луны, Луна в Тельце, Луна растущая
Новая неделя начинается с творческих и благоприятных энергий. Сегодня очень хорошо заводить новые знакомства, заниматься творчеством, а также путешествовать.
28.03, вторник
День Марса, Луна в Близнецах, Луна растущая
Сегодня сохраняются благоприятные и мирные энергии. Можно покупать транспортные средства, отправляться в путешествие и просто заниматься домашними делами.
29.03, среда
День Меркурия, Луна в Близнецах, Луна растущая
В среду преобладают уже сложные энергии. Впрочем, если вы давно хотели навести порядок и избавиться от ненужных вещей, сегодня очень подходящий для этого день. В остальном лучше воздерживаться от конфликтов и выяснений отношений.
30.03, четверг
День Юпитера, Луна в Близнецах, Луна растущая
В четверг преобладают довольно активные энергии. Сегодня можно совершать переезд, посещать друзей и приобретать транспортные средства. Также день подходит для проведения ремонта и ухода за растениями.
31.03, пятница
День Венеры, Луна в Деве, Луна растущая
Пятница наполнена творческими и активными энергиями. Сегодня очень хорошо начинать лечение, планировать важные дела и заниматься спортом. День также подходит для краткосрочных поездок или начала обучения.
01.04, суббота
День Сатурна, Луна в Деве, Луна растущая
Суббота наполнена довольно противоречивыми энергиями. Сегодня лучше воздержаться от принятия важных решений. Лучше посвятить время медитации и расслабляющим практикам. Постарайтесь сохранять спокойствие и рассудительность.
02.04, воскресенье
День Солнца, Луна во Льве, Луна растущая
В воскресенье сохраняются тенденции предыдущего дня. Постарайтесь сегодня воздержаться от выяснения отношений, не принимайте важных решений. День неблагоприятен для начала лечения или переезда.
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