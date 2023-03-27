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Ирина Гусакова

Гороскоп от ведического астролога Кройцер: "Среда будет сложным днём"

Гороскопы

Наступающая неделя обещает быть довольно продуктивной. На первую её половину можно запланировать покупку транспортного средства, а вот во второй её половине лучше не принимать важных решений и воздерживаться от конфликтов. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп от ведического астролога Кройцер: "Среда будет сложным днём"

Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля

27.03, понедельник

День Луны, Луна в Тельце, Луна растущая

Новая неделя начинается с творческих и благоприятных энергий. Сегодня очень хорошо заводить новые знакомства, заниматься творчеством, а также путешествовать.

28.03, вторник

День Марса, Луна в Близнецах, Луна растущая

Сегодня сохраняются благоприятные и мирные энергии. Можно покупать транспортные средства, отправляться в путешествие и просто заниматься домашними делами.

29.03, среда

День Меркурия, Луна в Близнецах, Луна растущая

В среду преобладают уже сложные энергии. Впрочем, если вы давно хотели навести порядок и избавиться от ненужных вещей, сегодня очень подходящий для этого день. В остальном лучше воздерживаться от конфликтов и выяснений отношений.

30.03, четверг

День Юпитера, Луна в Близнецах, Луна растущая

В четверг преобладают довольно активные энергии. Сегодня можно совершать переезд, посещать друзей и приобретать транспортные средства. Также день подходит для проведения ремонта и ухода за растениями.

31.03, пятница

День Венеры, Луна в Деве, Луна растущая

Пятница наполнена творческими и активными энергиями. Сегодня очень хорошо начинать лечение, планировать важные дела и заниматься спортом. День также подходит для краткосрочных поездок или начала обучения.

01.04, суббота

День Сатурна, Луна в Деве, Луна растущая

Суббота наполнена довольно противоречивыми энергиями. Сегодня лучше воздержаться от принятия важных решений. Лучше посвятить время медитации и расслабляющим практикам. Постарайтесь сохранять спокойствие и рассудительность.

02.04, воскресенье

День Солнца, Луна во Льве, Луна растущая

В воскресенье сохраняются тенденции предыдущего дня. Постарайтесь сегодня воздержаться от выяснения отношений, не принимайте важных решений. День неблагоприятен для начала лечения или переезда.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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