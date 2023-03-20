Главным событием недели, конечно же, является новолуние в Водолее. Вместе с ним Луна начинает новый цикл, а вместе с ней и мы можем приступить к воплощению чего-то нового в жизни. Неделя в целом обещает быть довольно приятной и наполненной творческими и позитивными энергиями. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
20.03, понедельник
День Луны, Луна в Водолее, Луна убывающая
Новая неделя начинается с активных и довольно благоприятных энергий. Новые дела лучше сегодня не начинать, но можно посещать друзей или заниматься домашними растениями. День также способствует освобождению от всего ненужного.
21.03, вторник
День Марса, Луна в Водолее, Новолуние
Сегодня новолуние, а это означает начало нового цикла. Новые начинания лучше отложить на завтра, а сегодня лучше провести время на природе, провести техники заземления или просто принять ароматную ванну. Будьте внимательны к своим эмоциям — не вступайте в конфликты.
22.03, среда
День Меркурия, Луна в Рыбах, Луна растущая
Первый день после новолуния — очень благоприятное время для планирования и различных начинаний. Кроме того, сегодня можно заниматься творчеством, заключать брак и просто радоваться жизни.
23.03, четверг
День Юпитера, Луна в Рыбах, Луна растущая
В четверг преобладают творческие и лёгкие энергии. Сегодня можно устраиваться на новую работу, обновлять обстановку дома или даже одалживать деньги. Также сегодня благоприятно начинать лечение.
24.03, пятница
День Венеры, Луна в Овне, Луна растущая
В отличие от предыдущих дней в пятницу преобладают сложные энергии. Воздержитесь сегодня от выяснения отношений и не вступайте в конфликты. Впрочем, этот день можно использовать для уборки дома и избавления от ненужных вещей.
25.03, суббота
День Сатурна, Луна в Овне, Луна растущая
Суббота наполнена довольно противоречивыми энергиями. Сегодня можно проводить операции или просто начать очистительные процедуры. Лучше всего будет сосредоточиться на рутине и решении бытовых вопросов.
26.03, воскресенье
День Солнца, Луна в Тельце, Луна растущая
Энергии воскресенья способствуют праздникам и веселью. Впрочем, сегодня можно заняться и более серьёзными делами — садоводством, покупкой земельных участков и переездом.
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