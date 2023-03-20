Астролог Кройцер: "Во вторник — новолуние в Водолее, не вступайте в конфликты"

2:58 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Главным событием недели, конечно же, является новолуние в Водолее. Вместе с ним Луна начинает новый цикл, а вместе с ней и мы можем приступить к воплощению чего-то нового в жизни. Неделя в целом обещает быть довольно приятной и наполненной творческими и позитивными энергиями. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю: с 20 по 26 марта

20.03, понедельник

День Луны, Луна в Водолее, Луна убывающая

Новая неделя начинается с активных и довольно благоприятных энергий. Новые дела лучше сегодня не начинать, но можно посещать друзей или заниматься домашними растениями. День также способствует освобождению от всего ненужного.

21.03, вторник

День Марса, Луна в Водолее, Новолуние

Сегодня новолуние, а это означает начало нового цикла. Новые начинания лучше отложить на завтра, а сегодня лучше провести время на природе, провести техники заземления или просто принять ароматную ванну. Будьте внимательны к своим эмоциям — не вступайте в конфликты.

22.03, среда

День Меркурия, Луна в Рыбах, Луна растущая

Первый день после новолуния — очень благоприятное время для планирования и различных начинаний. Кроме того, сегодня можно заниматься творчеством, заключать брак и просто радоваться жизни.

23.03, четверг

День Юпитера, Луна в Рыбах, Луна растущая

В четверг преобладают творческие и лёгкие энергии. Сегодня можно устраиваться на новую работу, обновлять обстановку дома или даже одалживать деньги. Также сегодня благоприятно начинать лечение.

24.03, пятница

День Венеры, Луна в Овне, Луна растущая

В отличие от предыдущих дней в пятницу преобладают сложные энергии. Воздержитесь сегодня от выяснения отношений и не вступайте в конфликты. Впрочем, этот день можно использовать для уборки дома и избавления от ненужных вещей.

25.03, суббота

День Сатурна, Луна в Овне, Луна растущая

Суббота наполнена довольно противоречивыми энергиями. Сегодня можно проводить операции или просто начать очистительные процедуры. Лучше всего будет сосредоточиться на рутине и решении бытовых вопросов.

26.03, воскресенье

День Солнца, Луна в Тельце, Луна растущая

Энергии воскресенья способствуют праздникам и веселью. Впрочем, сегодня можно заняться и более серьёзными делами — садоводством, покупкой земельных участков и переездом.