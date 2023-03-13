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Ирина Гусакова

Гороскоп от астролога Кройцер: "Четверг будет сложным днём"

2:53
Гороскопы

Предстоящая неделя обещает быть довольно благоприятной. И хотя в её середине ожидаются непростые дни, но даже их можно провести с пользой, избавившись от всего ненужного. На этой неделе ожидается смена знака Солнца, поэтому 14, 15 и 16 марта следует провести более внимательно и воздержаться от рискованных действий. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп от астролога Кройцер: "Четверг будет сложным днём"

Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта

13.03, понедельник

День Луны, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

Новая неделя начинается с мягких и творческих энергий. Сегодня можно начинать обучение или обновлять гардероб. День подходит для различных чувственных наслаждений, постарайтесь сегодня получить удовольствие от жизни по полной.

14.03, вторник

День Марса, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

Вторник подходит для покупки транспортных средств или начала путешествия. Вместе с тем сегодня лучше воздержаться от выяснения отношений, постарайтесь проявить выдержку и рассудительность.

15.03, среда

День Меркурия, Луна в Стрельце, Луна убывающая

Энергии среды продолжают быть непростыми и активными. Если у вас долгое время не получался некий проект, сегодня самое время постараться преодолеть все препятствия при достижении желанной цели.

16.03, четверг

День Юпитера, Луна в Стрельце, Луна убывающая

В четверг преобладают сложные энергии, поэтому постарайтесь провести день в спокойной обстановке. Сегодня лучше не принимать важных решений, а лучше поучаствовать в благотворительной акции.

17.03, пятница

День Венеры, Луна в Стрельце, Луна убывающая

Пятница, наконец, дарит нам передышку после непростых предыдущих дней. Сегодня можно принимать важные решения и покупать недвижимость. День подходит для занятия садоводством и налаживания отношений с окружающими людьми.

18.03, суббота

День Сатурна, Луна в Козероге, Луна убывающая

Суббота обладает довольно позитивными энергиями. Сегодня можно посещать друзей, переезжать на новое место, а также заниматься садоводством и ремонтом.

19.03, воскресенье

День Солнца, Луна в Козероге, Луна убывающая

Воскресенье наполнено благоприятными энергиями. На сегодня можно запланировать проведение торжества, а также приобретение автомобиля. Также сегодня хорошо посещать друзей и начинать лечение.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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