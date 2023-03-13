Предстоящая неделя обещает быть довольно благоприятной. И хотя в её середине ожидаются непростые дни, но даже их можно провести с пользой, избавившись от всего ненужного. На этой неделе ожидается смена знака Солнца, поэтому 14, 15 и 16 марта следует провести более внимательно и воздержаться от рискованных действий. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
13.03, понедельник
День Луны, Луна в Скорпионе, Луна убывающая
Новая неделя начинается с мягких и творческих энергий. Сегодня можно начинать обучение или обновлять гардероб. День подходит для различных чувственных наслаждений, постарайтесь сегодня получить удовольствие от жизни по полной.
14.03, вторник
День Марса, Луна в Скорпионе, Луна убывающая
Вторник подходит для покупки транспортных средств или начала путешествия. Вместе с тем сегодня лучше воздержаться от выяснения отношений, постарайтесь проявить выдержку и рассудительность.
15.03, среда
День Меркурия, Луна в Стрельце, Луна убывающая
Энергии среды продолжают быть непростыми и активными. Если у вас долгое время не получался некий проект, сегодня самое время постараться преодолеть все препятствия при достижении желанной цели.
16.03, четверг
День Юпитера, Луна в Стрельце, Луна убывающая
В четверг преобладают сложные энергии, поэтому постарайтесь провести день в спокойной обстановке. Сегодня лучше не принимать важных решений, а лучше поучаствовать в благотворительной акции.
17.03, пятница
День Венеры, Луна в Стрельце, Луна убывающая
Пятница, наконец, дарит нам передышку после непростых предыдущих дней. Сегодня можно принимать важные решения и покупать недвижимость. День подходит для занятия садоводством и налаживания отношений с окружающими людьми.
18.03, суббота
День Сатурна, Луна в Козероге, Луна убывающая
Суббота обладает довольно позитивными энергиями. Сегодня можно посещать друзей, переезжать на новое место, а также заниматься садоводством и ремонтом.
19.03, воскресенье
День Солнца, Луна в Козероге, Луна убывающая
Воскресенье наполнено благоприятными энергиями. На сегодня можно запланировать проведение торжества, а также приобретение автомобиля. Также сегодня хорошо посещать друзей и начинать лечение.
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