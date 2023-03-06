Гороскоп от ведического астролога: "Важным событием этих дней является полнолуние"

2:48 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Предстоящая неделя обещает быть довольно позитивной и творческой. Важным событием этих дней является полнолуние вторника, которое задаёт тон последующим дням. Эта неделя подходит для творческих дел, покупки транспорта и начала лечения. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю с 6 по 11 марта

06.03, понедельник

День Луны, Луна во Льве, Луна растущая

Новая неделя начинается с довольно сложных энергий. Этот день лучше посвятить предстоящему полнолунию, поэтому постарайтесь избегать конфликтов и выяснения отношений. Лучше провести время на природе и в практиках по умиротворению ума.

07.03, вторник

День Марса, Луна во Льве, Полнолуние

Сегодня полнолуние, а это значит, что лунные энергии находятся на своем пике. Насладитесь ими! Посвятите время самой себе, устройте спа-вечер или просто постойте под лунным светом. Сегодня день, когда сбываются самые сокровенные мечты.

08.03, среда

День Меркурия, Луна во Льве, Луна убывающая

Первый день после полнолуния наполнен положительными творческими энергиями. Сегодня благоприятно заниматься планированием, въезжать в новый дом и покупать недвижимость.

09.03, четверг

День Юпитера, Луна в Деве, Луна убывающая

В четверг преобладают творческие и быстрые энергии. Сегодня можно заниматься творчеством, начинать курс лечения. В четверг также благоприятно путешествовать на близкие расстояния и заниматься садоводством.

10.03, пятница

День Венеры, Луна в Деве, Луна убывающая

Пятница наполнена лёгкими энергиями. В этот женский день благоприятно проводить различные косметические процедуры и приобретать украшения. Также пятница подходит для планирования и путешествий.

11.03, суббота

День Сатурна, Луна в Деве, Луна убывающая

Суббота обладает довольно позитивными энергиями. Хотя сегодня лучше воздержаться от принятия важных решений, но всё же можно приобретать транспортные средства, совершать переезды и посещать друзей.

12.03, воскресенье

День Солнца, Луна в Весах, Луна убывающая

Воскресенье наполнено довольно позитивными энергиями. Сегодня можно начинать лечение, а также решать различные бытовые вопросы.