Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Гороскоп от ведического астролога: "Важным событием этих дней является полнолуние"

2:48
Гороскопы

Предстоящая неделя обещает быть довольно позитивной и творческой. Важным событием этих дней является полнолуние вторника, которое задаёт тон последующим дням. Эта неделя подходит для творческих дел, покупки транспорта и начала лечения. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп от ведического астролога: "Важным событием этих дней является полнолуние"

Гороскоп на неделю с 6 по 11 марта

06.03, понедельник

День Луны, Луна во Льве, Луна растущая

Новая неделя начинается с довольно сложных энергий. Этот день лучше посвятить предстоящему полнолунию, поэтому постарайтесь избегать конфликтов и выяснения отношений. Лучше провести время на природе и в практиках по умиротворению ума.

07.03, вторник

День Марса, Луна во Льве, Полнолуние

Сегодня полнолуние, а это значит, что лунные энергии находятся на своем пике. Насладитесь ими! Посвятите время самой себе, устройте спа-вечер или просто постойте под лунным светом. Сегодня день, когда сбываются самые сокровенные мечты.

08.03, среда

День Меркурия, Луна во Льве, Луна убывающая

Первый день после полнолуния наполнен положительными творческими энергиями. Сегодня благоприятно заниматься планированием, въезжать в новый дом и покупать недвижимость.

09.03, четверг

День Юпитера, Луна в Деве, Луна убывающая

В четверг преобладают творческие и быстрые энергии. Сегодня можно заниматься творчеством, начинать курс лечения. В четверг также благоприятно путешествовать на близкие расстояния и заниматься садоводством.

10.03, пятница

День Венеры, Луна в Деве, Луна убывающая

Пятница наполнена лёгкими энергиями. В этот женский день благоприятно проводить различные косметические процедуры и приобретать украшения. Также пятница подходит для планирования и путешествий.

11.03, суббота

День Сатурна, Луна в Деве, Луна убывающая

Суббота обладает довольно позитивными энергиями. Хотя сегодня лучше воздержаться от принятия важных решений, но всё же можно приобретать транспортные средства, совершать переезды и посещать друзей.

12.03, воскресенье

День Солнца, Луна в Весах, Луна убывающая

Воскресенье наполнено довольно позитивными энергиями. Сегодня можно начинать лечение, а также решать различные бытовые вопросы.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в Дзене...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы гороскоп
Новости
РВ: военные РФ захватили под Бахмутом первый бронеавтомобиль "Panthera Т6" ВСУ из Эмиратов
Экс-аналитик ЦРУ Гудвин назвал тщетными усилия США по двойному сдерживанию России и Китая
Балицкий: Запорожье, Николаев и Одесса перейдут к России весной 2023 года
РИА Новости: раненые в СВО на Украине военнослужащие войск ВС РФ сталкиваются с проблемами в России
Журналист Владимир Познер высказался про СВО на Украине и отправил российских коллег в ад
Старовойт: ВСУ обстреливают приграничную территорию в Хомутовском районе Курской области
Euractiv: Болгария за два года через третьи страны поставила Украине вооружений на один миллиард долларов
Гепатолог Прашнова: если цирроз доходит до точки невозврата, продолжительность жизни — около двух лет
Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь на борт самолёта в штате Алабама
По отходящим из Артёмовска подразделениям ВСУ с утра наносят удары артиллерия и авиация ВС РФ
Популярное
Сотни танков и БТР из США переброшены в Польшу — военкор Руденко

Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.

Военкор Руденко показал сотни американских танков и БТР, переброшенных в Польшу
РВ: российские военные в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, выживших взяли в плен
Русские солдаты в бою захватили в плен боевиков ВСУ
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их
В зоне спецоперации появилось много бронетранспортёров МТ-ЛБ ВС РФ с корабельной ЗУ 2М-3М
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
Стали известны особенности супербомбы, использованной под Черниговом
ВСУ потеряли в Бахмуте наиболее подготовленные подразделения
Ответ HIMARS на основе "Торнадо-С" шокирует США
Ответ HIMARS на основе "Торнадо-С" шокирует США
Последние материалы
РВ: военные РФ захватили под Бахмутом первый бронеавтомобиль "Panthera Т6" ВСУ из Эмиратов
Экс-аналитик ЦРУ Гудвин назвал тщетными усилия США по двойному сдерживанию России и Китая
Балицкий: Запорожье, Николаев и Одесса перейдут к России весной 2023 года
РИА Новости: раненые в СВО на Украине военнослужащие войск ВС РФ сталкиваются с проблемами в России
Журналист Владимир Познер высказался про СВО на Украине и отправил российских коллег в ад
Старовойт: ВСУ обстреливают приграничную территорию в Хомутовском районе Курской области
Euractiv: Болгария за два года через третьи страны поставила Украине вооружений на один миллиард долларов
Гороскоп от ведического астролога: "Важным событием этих дней является полнолуние"
Гепатолог Прашнова: если цирроз доходит до точки невозврата, продолжительность жизни — около двух лет
Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь на борт самолёта в штате Алабама
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников