Предстоящая неделя обещает быть довольно благоприятной. Её энергии отличаются творческим и лёгким характером. Вы можете спокойно путешествовать или заняться покупкой земельного участка, только в воскресенье общая тенденция сменится, и этот день лучше провести где-нибудь на природе, ну или по возможности избегать конфликтов. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от Светланы Кройцер.
27.02, понедельник
День Луны, Луна в Тельце, Луна растущая
Новая неделя начинается с благоприятных и стабильных энергий. Сегодня можно совершать переезд, покупать недвижимость, а вот приобретение автомобиля лучше отложить на другой день.
28.02, вторник
День Марса, Луна в Тельце, Луна растущая
Во вторник преобладают неоднозначные энергии. С одной стороны, сегодня благоприятно доделывать то, что раньше не получалось, и преодолевать всевозможные препятствия. С другой стороны, вторник отличается творческим настроением и подходит для недалеких путешествий.
01.03, среда
День Меркурия, Луна в Близнецах, Луна растущая
Первый день весны не отличается легкими энергиями. Тем не менее сегодня можно заниматься духовными практиками и начинать важные дела. При этом лучше воздержаться от выяснения отношений и участия в конфликтах.
02.03, четверг
День Юпитера, Луна в Близнецах, Луна растущая
В четверг преобладают активные и быстрые энергии. Сегодня можно приобретать транспортные средства и отправляться в короткие путешествия. Кроме того, этот день подходит для садоводства и бытовых дел.
03.03, пятница
День Венеры, Луна в Раке, Луна растущая
Пятница наполнена легкими и исцеляющими энергиями. Сегодня можно начинать лечение или назначить операцию. Также благоприятно начинать курс детокса. В этот день благоприятно поехать в недалёкое путешествие, а также заняться ремонтом.
04.03, суббота
День Сатурна, Луна в Раке, Луна растущая
Суббота, несмотря на свой строгий характер, благоприятна для налаживания связей или уютной вечеринки. Как и в предыдущий день, сегодня можно начинать лечение и заниматься текущими бытовыми вопросами.
05.03, воскресенье
День Солнца, Луна в Раке, Луна растущая
Воскресенье отличается сложными энергиями. Сегодня лучше воздержаться от принятия важных решений или выяснения отношений. Посвятите время умиротворяющим практикам и заботе о себе.
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