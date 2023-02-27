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Ирина Гусакова

Гороскоп от ведического астролога Кройцер: "Новая неделя начинается со стабильных энергий"

3:00
Гороскопы

Предстоящая неделя обещает быть довольно благоприятной. Её энергии отличаются творческим и лёгким характером. Вы можете спокойно путешествовать или заняться покупкой земельного участка, только в воскресенье общая тенденция сменится, и этот день лучше провести где-нибудь на природе, ну или по возможности избегать конфликтов. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от Светланы Кройцер.

Гороскоп от ведического астролога Кройцер: "Новая неделя начинается со стабильных энергий"

Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта

27.02, понедельник

День Луны, Луна в Тельце, Луна растущая

Новая неделя начинается с благоприятных и стабильных энергий. Сегодня можно совершать переезд, покупать недвижимость, а вот приобретение автомобиля лучше отложить на другой день.

28.02, вторник

День Марса, Луна в Тельце, Луна растущая

Во вторник преобладают неоднозначные энергии. С одной стороны, сегодня благоприятно доделывать то, что раньше не получалось, и преодолевать всевозможные препятствия. С другой стороны, вторник отличается творческим настроением и подходит для недалеких путешествий.

01.03, среда

День Меркурия, Луна в Близнецах, Луна растущая

Первый день весны не отличается легкими энергиями. Тем не менее сегодня можно заниматься духовными практиками и начинать важные дела. При этом лучше воздержаться от выяснения отношений и участия в конфликтах.

02.03, четверг

День Юпитера, Луна в Близнецах, Луна растущая

В четверг преобладают активные и быстрые энергии. Сегодня можно приобретать транспортные средства и отправляться в короткие путешествия. Кроме того, этот день подходит для садоводства и бытовых дел.

03.03, пятница

День Венеры, Луна в Раке, Луна растущая

Пятница наполнена легкими и исцеляющими энергиями. Сегодня можно начинать лечение или назначить операцию. Также благоприятно начинать курс детокса. В этот день благоприятно поехать в недалёкое путешествие, а также заняться ремонтом.

04.03, суббота

День Сатурна, Луна в Раке, Луна растущая

Суббота, несмотря на свой строгий характер, благоприятна для налаживания связей или уютной вечеринки. Как и в предыдущий день, сегодня можно начинать лечение и заниматься текущими бытовыми вопросами.

05.03, воскресенье

День Солнца, Луна в Раке, Луна растущая

Воскресенье отличается сложными энергиями. Сегодня лучше воздержаться от принятия важных решений или выяснения отношений. Посвятите время умиротворяющим практикам и заботе о себе.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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