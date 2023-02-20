Астролог Кройцер: "Во вторник начинается новый лунный цикл, можно строить планы"

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Предстоящая неделя начинается с нового лунного цикла, а потому обещает быть творческой и довольно активной. В понедельник пройдёт новолуние в Водолее, в этот день лучше завершить все проекты предыдущего периода и настроиться на новые возможности. К концу недели лучше всего будет сосредоточиться на выполнении обычных и повседневных дел, а важные решения принять в начале недели. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля

20.02, понедельник

День Луны, Луна в Водолее, Новолуние

Новая неделя начинается с новолуния — Луна заканчивает свой цикл, а с ней и мы завершаем все дела, которые требуют завершения. Не планируйте сегодня ничего, проведите день в спокойствии и по возможности уединении. Примите расслабляющую ванну и отпустите то, что уже не приносит пользы в жизни.

21.02, вторник

День Марса, Луна в Водолее, Луна растущая

Во вторник начинается новый лунный цикл, а значит, самое время планировать и мечтать. Вместе с тем сегодня лучше воздержаться от выяснения отношения и конфликтов — поберегите себя и окружающих.

22.02, среда

День Меркурия, Луна в Рыбах, Луна растущая

Сегодня очень благрпиятное время для проведения косметических процедур и новой стрижки. Можно начинать любые важные дела, вьезжать в новый дом и налаживать отношения с окружающими людьми.

23.02, четверг

День Юпитера, Луна в Рыбах, Луна растущая

Четверг подходит для устранения и преодоления препятствий, можно заняться творчеством или отправиться в путешествие. Сегодня также благоприятно сходить в кафе или просто завести нового друга. Не принимайте важных решений, а просто радуйтесь настоящему моменту.

24.02, пятница

День Венеры, Луна в Овне, Луна растущая

Пятница наполнена легкими и целительными энергиями. На сегодня вы можете назначить операцию или начать курс детокса. В этот день благоприятно давать в долг, поехать в интересное, но недалекое путешествие, а также заняться ремонтом.

25.02, суббота

День Сатурна, Луна в Овне, Луна растущая

Суббота наполнена противоречивыми энергиями. С одной стороны, сегодня благоприятно заводить новые знакомства или проводить застолья, а с другой — лучше воздержаться от выяснения отношений и конфликтных ситуаций.

26.02, воскресенье

День Солнца, Луна в Овне, Луна растущая

Воскресенье — благоприятный день для начала путешествия или приобретения транспортных средств. Также сегодня благоприятно посвятить время решению бытовых вопросов, а вот от начинания важных ответственных дел лучше воздержаться.