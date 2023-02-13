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Ирина Гусакова

Астролог Кройцер: "Эта неделя будет непростой"

Гороскопы

Предстоящая неделя обещает быть довольно непростой. В основном будут преобладать сложные энергии, поэтому надо проявить осторожность и сдержанность в общении с людьми. Ситуация изменится только в самом конце, когда можно заняться ремонтом или покупкой транспортных средств. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Астролог Кройцер: "Эта неделя будет непростой"

Гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля

13.02, понедельник

День Луны, Луна в Весах, Луна убывающая

Новая неделя начинается с благоприятных энергий. Сегодня будет хорошо заниматься бытовыми делами, но с новыми начинаниями стоит немного подождать.

14.02, вторник

День Марса, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

Во вторник преобладают непростые энергии, поэтому сегодня лучше не принимать важных решений. Посвятите времени рутинным и бытовым вопросам, также будет благоприятно заняться любимым хобби или просто посвятить время спа-процедурам.

15.02, среда

День Меркурия, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

Энергии среды также остаются довольно противоречивыми. С одной стороны, сегодня благоприятно принимать важные решения, но только после тщательного обдумывания всех нужных вопросов. С другой же стороны, в этот день лучше воздержаться от выяснения отношений и по возможности избегать конфликтных ситуаций.

16.02, четверг

День Юпитера, Луна в Стрельце, Луна убывающая

Четверг продолжает череду непростых дней. По возможности уделите сегодня время для медитации и просто уединению, постарайтесь избегать конфликтов и выяснения отношений.

17.02, пятница

День Венеры, Луна в Стрельце, Луна убывающая

Пятница также наполнена сложными энергиями. Сегодня постарайтесь посвятить время уходу за собой — можно принять расслабляющую ванну, выпить травяной чай. В то же время постарайтесь воздержаться от острых ситуаций с близкими людьми — проявите терпение.

18.02, суббота

День Сатурна, Луна в Козероге, Луна убывающая

Суббота, наконец, позволяет нам вздохнуть более свободно. Сегодня благоприятно заключать важные договоры и въезжать в новый дом. Также этот день подходит для покупки недвижимости и налаживания отношений с другими людьми.

19.02, воскресенье

День Солнца, Луна в Козероге, Луна убывающая

Воскресенье — благоприятный день для приобретения транспортных средств и коротких поездок. Также сегодня можно заняться уходом за растениями или решением бытовых вопросов. День также подходит для начала ремонта.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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