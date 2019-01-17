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Автор Соломон Соловьев

Влюбленные в детство - Гороскоп дня

Гороскоп

О детскости, наивности, естественности и стремлении к зрелости рожденных 18 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Влюбленные в детство - Гороскоп дня. 397287.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"У одних в голове что-то есть, у других — нет, и тут уж ничего не попишешь", — с такой формулой разума шел по жизни герой бессмертного произведения рожденного сегодня английского писателя Алана Милна по имени Вини-Пух.

Прототипом Винни-Пуха стала медвежонок-девочка по кличке Виннипег из Канады, купленная в 1914 году у канадского охотника за 20 долларов и спасенная ветеринарами. Животное отправили в Лондонский зоопарк. А через десять лет четырехлетний сын писателя Алана Милна впервые увидел медведицу и сменил в ее честь имя своего плюшевого мишки с "Медведь Эдвард" на "Винни-Пух". И именно это событие вдохновило его папу Алана на написание книг о Винни-Пухе.

Козероги, рожденные 18 января, так никогда и не расстаются с детством. Их можно упрекать в наивности, но трудно обвинить в расчетливости, скупости или жадности. Люди, чей день рождения — 18 января, словно настроены на волну естественности. Они обожают веселиться и не слишком уважают серьезные проблемы.

Однако многие из них всерьез страдают от тех взрослых требований, которые предъявляет к ним мир. Соответственно, главной задачей этих людей можно назвать стремление к зрелости при сохранении ребяческой живости и естественности.

Из рожденных 18 января получаются прекрасные родители. Они, как никто, понимают нужды и запросы детской души. В то же время у них самих нередко возникают большие проблемы с родителями — особенно в подростковом возрасте и юности. Расставание с детством вообще трагично для рожденных 18 января, поэтому родителям нужно проявить особую чуткость в этом плане и даже не пытаться лишить своего постепенно взрослеющего ребенка детских привычек и привязанностей. Слишком жесткие требования могут лишь посеять семена неповиновения и протеста.

"Нет ничего досаднее, чем видеть, как удачно сказанное слово умирает в ухе дурака, которому ты его сказал", — как бы вторит Винни-Пуху рожденный сегодня выдающийся французский философ Шарль Луи де Монтескьё. Вся философия де Монтескьё по-хорошему пронизана либеральной наивностью. Философ считал, что свобода есть право делать все, что дозволено законами, и установил даже связь законов с климатом. Он писал: "От различия в потребностях, порождаемого различием климатов, происходит различие в образе жизни, а от различия в образе жизни — различие законов".

Сегодня пришла в мир одна из самых необычных художниц XX века, представительница русского авангарда, одна из основоположниц стиля ар-деко Александра Экстер. Художница принимала участие в большинстве наиболее значимых выставок авангардного искусства в России и за рубежом. Также художница увлекалась декоративным искусством: создавала рисунки на платьях, платках, скатертях, подушках, декоративных ширмах и абажурах.

Формула небес художницы в наибольшей степени нашла свое выражение в книжном оформительском искусстве. В 1930-е годы художница создает свои знаменитые работы в области книжной графики. Условно они делятся на два направления. Первое — книги, "выполненные от руки", по заказу библиофилов, тиражом от одного до пяти экземпляров. Второе — детские книги, которые представляли собой набор листов с картинками для вырезания: деревья, кусты, клумбы, цветы, плоды, детали фонтана и ограды, которые должны быть наклеены детьми по специально сочиненной схеме.

Козероги, рожденные 18 января, хотят видеть жизнь легкой и беспечной, но им необходимы большие дозы возбуждения и авантюр, которые могли бы их стимулировать. Если они не способны отыскать волнующие ощущения в повседневности, им приходится обращаться к миру фантазий, где все разрешено и доступно. В этом случае возникает опасность привыкания к подобному способу самоизоляции. Наиболее просвещенные люди, чей день рождения — 18 января, способны сублимировать свои фантазии и привносить их в реальность, что выражается в генерировании новых идей и проектов, а также свежих подходов к разрешению старых проблем.

Рожденный сегодня выдающийся мелодист Оскар Строк еще при жизни был прозван "королем танго". Он написал более 300 танго и других музыкальных композиций, которые исполнялись лучшими оркестрами многих стран мира. Оскар Строк написал такие известные танго, как "Черные глаза", "Скажите, почему", "Лунная рапсодия". Многие его песни исполнял легендарный певец Петр Лещенко. Земляк Оскара Строка по знаку Зодиака и по стране Латвии композитор Раймонд Паулс во всех интервью называл героя сегодняшнего дня своим учителем и вдохновителем.

Для нескольких поколений советских баскетболистов учителем и вдохновителем побед являлся рожденный сегодня советский баскетбольный тренер Александр Гомельский. На протяжении 21 года он возглавлял национальную сборную СССР, которая под его руководством становилась олимпийским чемпионом 1988 года, двукратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

В том, что касается любви, Козероги, рожденные 18 января, как правило, привлекают к себе приземленных людей, которым обычно импонирует идея пробуждения в них давно забытых качеств ребячества и наивности. Отношения с такими людьми обеспечивают нашим героям чувство покоя и защищенности.

Вообще, рожденные 18 января могут быть счастливыми, даже занимаясь рутинным делом, если только у них остается свободное время, которое они могут потратить на удовольствия. Однако наилучший вариант для них — возможность интегрирования своих фантазий и направления их в русло творческих проектов. В противном случае они могут испытывать трудности в плане концентрации усилий и мысли, особенно если им приходится выполнять нудную и однообразную работу.

Нудную и однообразную работу телохранителя пришлось исполнять рожденному сегодня американскому актеру Кевину Костнеру. Но именно эта роль в одноименном фильме сделала его "идеальным мужчиной" в глазах миллионов поклонниц по всему миру. О своей наивной Формуле небес актер говорит честно и откровенно: "Я готов бороться за то, во что верю. Не уверен, что всегда стоит так делать, ибо меня часто унижали и оставляли в дураках".

Влюбленные в детство, в свои мечты и идеалы герои дня сегодняшнего идут по жизни честно и достойно. Рожденный сегодня культовый японский кинорежиссер Такеши Китано один из них. И его Формула небес проста и понятна: "Очень важно сохранить в себе детское восприятие мира. И какими бы взрослыми, какими бы богатыми мы ни стали, мы должны жить честно, в гармонии со своим внутренним и неизменно искренним ребенком".

На фото: Кевин Костнер

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