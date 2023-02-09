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Ирина Гусакова

Астрологи: "Овны могут быть эгоистичными и высокомерными"

Гороскопы

Некоторые люди могут легко прятать свои эмоции. Обычно они сосредоточены на себе и никому не уделяют внимания. Есть ли и среди ваших знакомых такие железные человечки, которые больше похожи на роботов, чем на живых людей? Астрологи считают, что этому есть "звёздное" объяснение.

Астрологи: "Овны могут быть эгоистичными и высокомерными"

Шесть самых бессердечных знаков зодиака

Овен

Овны известны своими лидерскими качествами, также они привыкли ставить себя выше других. Эти огненные знаки часто настолько сосредоточены на себе и на том, как лучше всего достичь своих целей, что чувства других людей могут потеряться в этом потоке. Ребекка Шмидт, астролог Trust the Effing Process, говорит, что Овны могут быть "эгоистичными, импульсивными и высокомерными".

Водолей

Водолеи известны своим нестандартным мышлением и отчуждённым поведением. Если вы не проникнетесь их причудливым характером, они довольно быстро вас внесут в чёрный список.

Астролог Джилл Лофтис считает, что Водолеи могут казаться отстранёнными и даже чёрствыми. Эти воздушные знаки не собираются тратить своё время на то, чтобы понравиться вам.

Козерог

Козероги любят, когда всё организованно, они любят быть правыми. Эти заземлённые земные знаки полагаются на логику и отодвигают эмоции на второй план. Из-за этого они могут казаться холодными, хотя в глубине души они добрые. Они также сделают всё возможное, чтобы получить то, что хотят.

"Управляемый Сатурном, Козерог хочет результатов, со стороны может казаться, что он бесчувственный", — говорит Лофтис. Просто Козероги используют чаще голову, а не сердце.

Стрелец

Этот огненный знак предпочитает добиваться успеха в жизни. Стрелец часто сосредотачивается на своём способе ведения дел, и он не будет обращать внимание на людей, которые не хотят того же, что и он. Так что не ждите, что они будут милыми, если вы не можете понять их видение.

Близнецы

Близнецы — социальные бабочки. Поскольку они постоянно находятся рядом с большим количеством разных людей, они часто могут притворяться, в зависимости от того, с кем они находятся рядом. Они "живут в мире собственных правил и реальности", — говорит Лофтис. По их мнению, если что-то не так, проблема в вас, а не в них.

Скорпион

Известно, что этот земной знак холоднее и замкнутее, чем любой другой. Молчание и сарказм — обычное оружие в их арсенале, и у них нет проблем с их использованием. Этими людьми управляют Марс и Плутон, и они не боятся сжигать мосты, чтобы начать всё сначала, если не получают желаемого результата.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы астрология
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