Астролог Кройцер: "Лучше не планировать ничего серьёзного вплоть до четверга"

Предстоящая неделя обещает быть результативной и позитивной. Хотя начинается она с довольно сложных энергий, и лучше не планировать ничего серьёзного вплоть до четверга. Во второй половине недели преобладают уже творческие энергии, которые будут способствовать динамическому развитию событий. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля

06.02, понедельник

День Луны, Луна в Раке, Луна убывающая

Новая неделя начинается с довольно суровых энергий, ведь только вчера было полнолуние. После такого лучше всего не начинать новых дел, а дать себе возможность отдохнуть от серьёзной эмоциональной нагрузки полной Луны. Посвятите сегодня время спокойным делам и воздержитесь от конфликтов.

07.02, вторник

День Марса, Луна во Льве, Луна убывающая

Энергии вторника продолжают быть напряженными, поэтому сегодня также воздержитесь от принятия важных решений или выяснения отношений. Впрочем, если вам надо разобрать дом или избавиться от чего-то ненужного в жизни — сегодня вполне благоприятный день для такой деятельности.

08.02, среда

День Меркурия, Луна во Льве, Луна убывающая

Энергии среды уже не столь суровы, как в предыдущие дни. Сегодня вы можете запланировать косметические процедуры по уходу за собой любимой и проведение новой стрижки.

09.02, четверг

День Юпитера, Луна в Деве, Луна убывающая

Четверг — благоприятный день для покупки земли и недвижимости, также хорошо налаживать и укреплять отношения с окружением. Принятие же важных решений или подписание договоров лучше отложить.

10.02, пятница

День Венеры, Луна в Деве, Луна убывающая

Пятница полна позитивных энергий. Сегодня хороший день для начала лечения и одалживания денег. Можно просто порадовать себя вкусным пирожным или отправиться в путешествие в ближайшие окрестности. Постарайтесь просто радоваться жизни и настоящему моменту.

11.02, суббота

День Сатурна, Луна в Деве, Луна убывающая

Суббота также полна позитивными энергиями, как и предыдущий день. Сегодня можно проводить праздники, заниматься музыкой и танцами. День благоприятствует новым знакомствам и заключению брака.

12.02, воскресенье

День Солнца, Луна в Весах, Луна убывающая

Воскресенье — очень благоприятный день для приобретения транспортных средства и посещения друзей. Также сегодня можно заняться рассадой на предстоящий сезон или ремонтом. День способствует решению бытовых вопросов или же смене работы.