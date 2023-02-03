Зловещие знамения в Японии и Палестине: ждать ли Конца света

В последние несколько лет мир вступил в зону турбулентности, когда самые зловещие прогнозы о будущем человечества, такие как третья мировая война, глобальный финансовый кризис и мировой голод стали обретать физическую форму. Но самое интересное заключается в том, что сразу в нескольких сакральных центрах планеты произошли необычные изменения.

Что случилось с камнем смерти?

В марте прошлого года, когда мир на планете вновь поделился на несколько противостоящих друг другу военных и экономических лагерей, в Японии произошло необычное событие. Неожиданно, без объективных на то причин, раскололся на две части легендарный камень вулканического происхождения, имеющий зловещее название "Камень смерти".

По устойчивым верованиям японцев, в этом камне более девяти столетий назад был заключён злой дух. Внешне он, как утверждают легенды, был похож на лисицу с девятью хвостами. Японцы верят, что когда камень разрушится, злой дух вырвется на свободу, и на планете сначала наступит хаос, а затем произойдёт конец света.

И вот, это событие произошло. Сопутствующие ему политические, военные и экономические катаклизмы можно принять за подтверждение реальности исполнившегося проклятия. Неужели предания говорили правду? С одной стороны, чтобы поверить в это, есть все основания. Но с другой стороны, здравый смысл и логическое мышление не могут удовлетвориться пусть и достаточно популярными, но всё-таки фольклорными мифологическими сюжетами. Попробуем посмотреть на произошедшие события несколько под иным углом.

Дерево высохло, а мир жив

"Камень смерти" в Японии — далеко не единственный сакральный объект в мире, чьё существование увязывают с существованием или гибелью жизни на планете.

В Палестине ещё несколько лет назад существовал так называемый Маврикийский дуб. Под его ветвями в далёком прошлом Авраам якобы встретился со Святой Троицей. При этом, христиане всего мира верят: когда дуб, которому давно перевалило за 5000 лет, прекратит своё существование, наступит Апокалипсис.

Это печальное событие произошло четыре года назад. Однако, за прошедшие несколько лет ничего кардинально страшного с миром не случилось. Небеса не упали на небо, и нового всемирного потопа тоже не произошло.

Это не единственный пример. На Востоке существует дерево Бодхи, под которым Будда обрёл просветление. Как и у христиан в случае с Маврикийским дубом, это дерево, а если быть точнее — огромный фикус, было признано святым. После же его гибели буддисты всего мира ждали светопреставления. Но в мире нет ничего вечного, и в положенное время фикус завял.

Вот только мудрые люди Востока, решили, что планете погибать как-то рано. Они взяли и посадили семена священного дерева в почву. Теперь в Индии множество священных фикусов, и миру светопреставление не угрожает.

Учитывая приведённые истории, можно сделать вывод, что все предания об Апокалипсисе, связанные с разрушением того или иного сакрального предмета, камня или растения — не более, чем древняя легенда, и относиться к ней всерьёз не стоит.