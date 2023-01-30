Предстоящая неделя обещает быть довольно творческой и позитивной. Можно планировать бракосочетание, путешествия. В конце недели нас ожидает полнолуние, которое лучше всего провести на природе или просто в уединении. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
30.01, понедельник
День Луны, Луна в Тельце, Луна растущая
Новая неделя начинается с благоприятных энергий. Сегодня лучше сосредоточиться на бытовых делах и каждодневной рутине. Воздержитесь от принятия важных решений, а вот заниматься подготовкой к новому садовому сезону вполне благоприятно.
31.01, вторник
День Марса, Луна в Тельце, Луна растущая
Сегодня хороший день для покупки транспортного средства, также можно заниматься садоводством, ремонтом и бытовыми делами.
01.02, среда
День Меркурия, Луна в Тельце, Луна растущая
Энергии среды носят творческий характер. Сегодня благоприятно вступать в брак, покупать украшения и новую одежду. День способствует просто наслаждению жизнью, занятиям танцами и посещению культурных мероприятий.
02.02, четверг
День Юпитера, Луна в Близнецах, Луна растущая
Энергии четверга довольно интенсивны. Сегодня лучше не начинать новых дел или выяснять отношения. Проведите время в тёплой дружеской компании, чтобы немного снять напряжённость этого дня.
03.02, пятница
День Венеры, Луна в Близнецах, Луна растущая
Пятница полна позитивных энергий. Сегодня хороший день для заключения брака, покупки автомобиля или небольшого путешествия. В эту пятницу также благоприятно посвятить время растениям и начинать лечение.
04.02, суббота
День Сатурна, Луна в Раке, Луна растущая
Суббота носит противоречивый характер. С одной стороны, сегодня лучше не принимать важных решений, а с другой — можно посвятить время бытовым вопросам, лечению или коротким путешествиям.
05.02, воскресенье
День Солнца, Луна в Раке, Полнолуние
Сегодня день полнолуния, а это значит, что время способствует наполнению энергией и просто расслаблению. Не планируйте важных дел, а просто отдайтесь потоку. Примите расслабляющую ванну, приготовьте ромашковый чай и просто постойте под лунным светом.
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