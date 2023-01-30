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Ирина Гусакова

Астролог Кройцер: "Не планируйте важных дел в полнолуние"

Гороскопы

Предстоящая неделя обещает быть довольно творческой и позитивной. Можно планировать бракосочетание, путешествия. В конце недели нас ожидает полнолуние, которое лучше всего провести на природе или просто в уединении. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Астролог Кройцер: "Не планируйте важных дел в полнолуние"

Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля

30.01, понедельник

День Луны, Луна в Тельце, Луна растущая

Новая неделя начинается с благоприятных энергий. Сегодня лучше сосредоточиться на бытовых делах и каждодневной рутине. Воздержитесь от принятия важных решений, а вот заниматься подготовкой к новому садовому сезону вполне благоприятно.

31.01, вторник

День Марса, Луна в Тельце, Луна растущая

Сегодня хороший день для покупки транспортного средства, также можно заниматься садоводством, ремонтом и бытовыми делами.

01.02, среда

День Меркурия, Луна в Тельце, Луна растущая

Энергии среды носят творческий характер. Сегодня благоприятно вступать в брак, покупать украшения и новую одежду. День способствует просто наслаждению жизнью, занятиям танцами и посещению культурных мероприятий.

02.02, четверг

День Юпитера, Луна в Близнецах, Луна растущая

Энергии четверга довольно интенсивны. Сегодня лучше не начинать новых дел или выяснять отношения. Проведите время в тёплой дружеской компании, чтобы немного снять напряжённость этого дня.

03.02, пятница

День Венеры, Луна в Близнецах, Луна растущая

Пятница полна позитивных энергий. Сегодня хороший день для заключения брака, покупки автомобиля или небольшого путешествия. В эту пятницу также благоприятно посвятить время растениям и начинать лечение.

04.02, суббота

День Сатурна, Луна в Раке, Луна растущая

Суббота носит противоречивый характер. С одной стороны, сегодня лучше не принимать важных решений, а с другой — можно посвятить время бытовым вопросам, лечению или коротким путешествиям.

05.02, воскресенье

День Солнца, Луна в Раке, Полнолуние

Сегодня день полнолуния, а это значит, что время способствует наполнению энергией и просто расслаблению. Не планируйте важных дел, а просто отдайтесь потоку. Примите расслабляющую ванну, приготовьте ромашковый чай и просто постойте под лунным светом.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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