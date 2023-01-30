Как планировать сегодняшний день? Что вас ожидает — успех или провал? Следуйте этим кратким советам джйотиш-гуру Широмани Сачина, чтобы узнать, насколько звёзды к вам благосклонны и какой цвет принесёт вам удачу.
Овен
В супружеской жизни ждут вас приятные сюрпризы. Будет продвижение по службе. Воспользуйтесь советом старших.
Счастливый цвет — охра.
Телец
Не допускайте токсичности в отношениях. Контролируйте свои слова и поступки. Сегодня вы получите поддержку старшего брата.
Счастливый цвет — коричневый.
Близнецы
Будьте пунктуальны на работе. Не спорьте с отцом. Придумайте ноу-хау для своего бизнеса.
Счастливый цвет — фиолетовый.
Рак
Сегодня ваш мозг будет отдыхать от чрезмерной нагрузки. Не пренебрегайте своей работой. Помогите другу. Не переезжайте в другое жильё.
Счастливый цвет — небесно-голубой.
Лев
Обратите внимание на домашний декор. Будет разлука с братом. Вернутся одолженные когда-то деньги. Контролируйте свой разум.
Счастливый цвет — жёлтый.
Дева
Не делайте никаких изменений в доме. Сегодня может возникнуть уникальная возможность. К вечеру в делах будет прибыль. Не забудьте про пожертвования.
Счастливый цвет — охра.
Весы
В супружеской жизни возможны споры. Не обманывайте никого. Если вы долго болели, то сегодня пойдёте на поправку.
Счастливый цвет — голубой.
Скорпион
Воздержитесь от соблазнов и вредных привычек. Будет успех в делах. День будет относительно спокойным.
Счастливый цвет — охра.
Стрелец
Это хороший день для студентов. Попробуйте уговорить друга отправиться в небольшое путешествие.
Счастливый цвет — золотой.
Козерог
Конфликты в семье закончатся. Не спорьте с друзьями. Будет финансовая выгода. Если у вас есть болезни сердца, то сегодня они отступят.
Счастливый цвет — морковный.
Водолей
В семье будет приятная атмосфера. Получите поддержку близких.
Счастливый цвет — розовый.
Рыбы
Есть вероятность карьерного роста. В бизнесе появятся новые возможности. Возможен новый проект на работе. Выполняйте работу вовремя.
Счастливый цвет — белый.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.