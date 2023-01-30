Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Как планировать сегодняшний день? Что вас ожидает — успех или провал? Следуйте этим кратким советам джйотиш-гуру Широмани Сачина, чтобы узнать, насколько звёзды к вам благосклонны и какой цвет принесёт вам удачу.

Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Овен

В супружеской жизни ждут вас приятные сюрпризы. Будет продвижение по службе. Воспользуйтесь советом старших.

Счастливый цвет — охра.

Телец

Не допускайте токсичности в отношениях. Контролируйте свои слова и поступки. Сегодня вы получите поддержку старшего брата.

Счастливый цвет — коричневый.

Близнецы

Будьте пунктуальны на работе. Не спорьте с отцом. Придумайте ноу-хау для своего бизнеса.

Счастливый цвет — фиолетовый.

Рак

Сегодня ваш мозг будет отдыхать от чрезмерной нагрузки. Не пренебрегайте своей работой. Помогите другу. Не переезжайте в другое жильё.

Счастливый цвет — небесно-голубой.

Лев

Обратите внимание на домашний декор. Будет разлука с братом. Вернутся одолженные когда-то деньги. Контролируйте свой разум.

Счастливый цвет — жёлтый.

Дева

Не делайте никаких изменений в доме. Сегодня может возникнуть уникальная возможность. К вечеру в делах будет прибыль. Не забудьте про пожертвования.

Счастливый цвет — охра.

Весы

В супружеской жизни возможны споры. Не обманывайте никого. Если вы долго болели, то сегодня пойдёте на поправку.

Счастливый цвет — голубой.

Скорпион

Воздержитесь от соблазнов и вредных привычек. Будет успех в делах. День будет относительно спокойным.

Счастливый цвет — охра.

Стрелец

Это хороший день для студентов. Попробуйте уговорить друга отправиться в небольшое путешествие.

Счастливый цвет — золотой.

Козерог

Конфликты в семье закончатся. Не спорьте с друзьями. Будет финансовая выгода. Если у вас есть болезни сердца, то сегодня они отступят.

Счастливый цвет — морковный.

Водолей

В семье будет приятная атмосфера. Получите поддержку близких.

Счастливый цвет — розовый.

Рыбы

Есть вероятность карьерного роста. В бизнесе появятся новые возможности. Возможен новый проект на работе. Выполняйте работу вовремя.

Счастливый цвет — белый.