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Ирина Гусакова

У Львов и Рыб счастливый цвет сегодня — красный

Гороскопы

Как планировать сегодняшний день? Что вас ожидает — успех или провал? Следуйте этим кратким советам джйотиш-гуру Широмани Сачина, чтобы узнать, насколько звёзды к вам благосклонны и какой цвет принесёт вам удачу.

У Львов и Рыб счастливый цвет сегодня — красный

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня придётся отложить важную работу, найдутся другие дела. Возможно дорожно-транспортное происшествие. Верьте в судьбу, и всё сложится удачно.

Счастливый цвет — охра.

Телец

Велик шанс встретить дорогого друга. Вас ждёт незабываемый вечер — в компании друга или в кругу семьи. В отношениях будет всё складываться удачно. Подарите второй половинке духи с запахом сандалового дерева.

Счастливый цвет — зелёный.

Близнецы

Не относитесь небрежно к работе, будьте внимательны и исполнительны. Уважайте своих гостей. Семейные споры, если таковые были, закончатся.

Счастливый цвет — небесно-голубой.

Рак

Вас ждёт активная умственная деятельность, возможно, вы изобретёте что-то новое или придумаете стартап. Помогайте другим. Избегайте нездоровой пищи.

Счастливый цвет — белый.

Лев

Закончите важную работу к вечеру. Не причиняй никому вреда.

Счастливый цвет — красный.

Дева

Вас ждёт прибыль, также удача на работе. Сегодня вам вернут одолженные деньги. Пожертвуйте еду нуждающимся.

Удачный цвет — коричневый.

Весы

Сегодня вы будете получать подарки. Постараётесь сдержать своё обещание, данное ранее.

Счастливый цвет — розовый.

Скорпион

Не вступайте в спор с гостем. Держите южную сторону дома в чистоте.

Счастливый цвет — бордовый.

Стрелец

Семейные споры закончатся. Не одалживайте деньги никому. Зависшие задачи начнут решаться.

Счастливый цвет — оранжевый.

Козерог

Для завершения умственной работы потребуется время, сегодня все ваши действия будут происходить неторопливо, медитативно. Негатив в отношениях уйдёт.

Счастливый цвет — белый.

Водолей

Уважайте старших. Сегодня вернутся деньги, затерявшиеся в бизнесе.

Счастливый цвет — зелёный.

Рыбы

Помогите нуждающемуся родственнику. Контролируйте себя и думайте над своими словами, будьте сдержанны в эмоциях.

Счастливый цвет — красный.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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