Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Как планировать сегодняшний день? Что вас ожидает — успех или провал? Следуйте этим кратким советам джйотиш-гуру Широмани Сачина, чтобы узнать, насколько звёзды к вам благосклонны и какой цвет принесёт вам удачу.
Овен
Сегодня придётся отложить важную работу, найдутся другие дела. Возможно дорожно-транспортное происшествие. Верьте в судьбу, и всё сложится удачно.
Счастливый цвет — охра.
Телец
Велик шанс встретить дорогого друга. Вас ждёт незабываемый вечер — в компании друга или в кругу семьи. В отношениях будет всё складываться удачно. Подарите второй половинке духи с запахом сандалового дерева.
Счастливый цвет — зелёный.
Близнецы
Не относитесь небрежно к работе, будьте внимательны и исполнительны. Уважайте своих гостей. Семейные споры, если таковые были, закончатся.
Счастливый цвет — небесно-голубой.
Рак
Вас ждёт активная умственная деятельность, возможно, вы изобретёте что-то новое или придумаете стартап. Помогайте другим. Избегайте нездоровой пищи.
Счастливый цвет — белый.
Лев
Закончите важную работу к вечеру. Не причиняй никому вреда.
Счастливый цвет — красный.
Дева
Вас ждёт прибыль, также удача на работе. Сегодня вам вернут одолженные деньги. Пожертвуйте еду нуждающимся.
Удачный цвет — коричневый.
Весы
Сегодня вы будете получать подарки. Постараётесь сдержать своё обещание, данное ранее.
Счастливый цвет — розовый.
Скорпион
Не вступайте в спор с гостем. Держите южную сторону дома в чистоте.
Счастливый цвет — бордовый.
Стрелец
Семейные споры закончатся. Не одалживайте деньги никому. Зависшие задачи начнут решаться.
Счастливый цвет — оранжевый.
Козерог
Для завершения умственной работы потребуется время, сегодня все ваши действия будут происходить неторопливо, медитативно. Негатив в отношениях уйдёт.
Счастливый цвет — белый.
Водолей
Уважайте старших. Сегодня вернутся деньги, затерявшиеся в бизнесе.
Счастливый цвет — зелёный.
Рыбы
Помогите нуждающемуся родственнику. Контролируйте себя и думайте над своими словами, будьте сдержанны в эмоциях.
Счастливый цвет — красный.
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