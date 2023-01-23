Астролог про ошибки в паре: "Девы любят доминировать, а Скорпионы излишне драматизируют"

Каждая пара в отношениях совершает ошибки, и это очевидный факт. Но в то время как одни работают над своими ошибками, другие продолжают наступать на одни и те же грабли, что в итоге приводит к расставанию. Астролог Пандит Джаганнатх Гуруджи выделяет некоторые из распространенных ошибок в отношениях, которые люди часто вынуждены совершать в соответствии со своими знаками зодиака.

Ошибки в отношениях: знаки зодиака

Овен

Принимают партнёров как должное, поэтому с лёгкостью ранят их чувства. Их независимый характер каким-то образом создаёт хаос в отношениях. Постарайтесь понять своего партнёра.

Телец

Они часто прячут свои чувства внутри себя, чтобы сохранить мир и гармонию. Тем не менее им следует выплескивать изредка чувства, чтобы однажды не взорваться.

Близнецы

Близнецы легкомысленны и, как правило, легко отказываются от отношений, как только их что-то начинает не устраивать.

Рак

В отношениях они склонны забывать себя, пытаясь стать кем-то только ради своих партнёров. Помните, что сохранение вашей индивидуальности имеет первостепенное значение в отношениях.

Лев

У Львов всё хорошо, пока они счастливы. Как только жизнь преподносит сюрпризы, Львы срываются, выплёскивая все эмоции на своих партнёров. Научитесь контролировать свои эмоции.

Дева

Любят доминировать. Когда дело доходит до любви и отношений, Девы часто хотят, чтобы всё было согласно их воле. Они даже иногда пытаются изменить своих партнёров в соответствии со своей точкой зрения. Постарайтесь принять индивидуальность своего партнёра.

Весы

Агрессивны в отношениях. Известно, что Весы обладают спокойным и уравновешенным характером. Правда, это длится только до тех пор, пока в отношениях не начинаются проблемы. Это приводит к тому, что Весы становятся агрессивными.

Скорпион

Любят излишне драматизировать. Скорпионы часто бывают жёсткими, особенно когда дело касается отношений и любви. Обычно они наслаждаются каждым моментом в отношениях, но когда возникает конфликтная ситуация, они в конечном итоге создают ненужную драму, а не решают проблему. Помните, что обеспечение благополучия в отношениях — это общая задача.

Стрелец

Всякий раз, когда что-то плохое случается в отношениях, они предпочитают уйти в себя и не обсуждать наболевшее со своими партнёрами. Скорее они предпочтут посплетничать с приятелями, что не является этичным шагом. Ведь честность — важная составляющая в отношениях.

Козерог

Слишком много думают. Козероги ценят и любят свою вторую половинку. Тем не менее склонность к чрезмерному размышлению часто портит настроение партнёру. Козерогам рекомендуется жить настоящим и не слишком много думать.

Водолей

Они всегда хотят, чтобы мяч был на их стороне. Независимо от ситуации, Водолеи всегда хотят оставаться победителями, поскольку они просто не могут справиться с неудачей. Однако это не работает, когда речь идёт об отношениях.

Рыбы

Рыбы часто не заботятся о личных границах. Чрезмерная навязчивость может не лучшим образом влиять на отноешния.