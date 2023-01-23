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Ирина Гусакова

У Овнов и Раков счастливый цвет сегодня — жёлтый

Гороскопы

Как планировать сегодняшний день? Что вас ожидает — успех или провал? Следуйте этим кратким советам джйотиш-гуру Широмани Сачина, чтобы узнать, насколько звёзды к вам благосклонны и какой цвет принесёт вам удачу.

У Овнов и Раков счастливый цвет сегодня — жёлтый

Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Овен

Не меняйте работу. Старая проблема будет сегодня решена.

Счастливый цвет — жёлтый.

Телец

Не ввязывайтесь в спор с родственниками. Головная боль прекратится. Делайте свою работу самостоятельно, не перекладывая на чужие плечи.

Счастливый цвет — голубой.

Близнецы

День будет беспокойным до вечера. Есть шанс получить финансовую выгоду. Будьте терпеливы.

Счастливый цвет — коричневый.

Рак

Споры в семейной жизни закончатся. Разрешатся проблемы и на работе. Обратите внимание на здоровье вашего отца.

Счастливый цвет — жёлтый.

Лев

У сотрудников торговой сферы сегодня решатся все проблемы и недоразумения. Ребёнок добьётся успеха. Уважайте старших. Ожидается гость.

Счастливый цвет — золотой.

Дева

Студентам стоит уделить внимание учёбе. Заёмные деньги будут возвращены. Проводите время с друзьями.

Счастливый цвет — бордовый.

Весы

С осторожностью меняйте жильё, лучше сегодня оставаться дома и никуда не ходить. Не будьте беспечны в отношениях. Здоровье матери улучшится.

Счастливый цвет — розовый.

Скорпион

Уважайте свою вторую половинку. Деловая поездка будет отложена. Положитесь на удачу.

Счастливый цвет — красный.

Стрелец

Не общайтесь сегодня с друзьями, вам нужно побыть в изоляции. Но не игнорируйте своего отца. Помогите нуждающимся людям, сегодня хороший день для благотворительности.

Счастливый цвет — морковный.

Козерог

Увидите прогресс в работе. Вас ждёт денежное поощрение. Сохраняйте нежность в отношениях. Пожертвуйте нуждающимся еду и одежду.

Счастливый цвет — охра.

Водолей

Избегайте любых религиозных поездок (паломничества). Ешьте домашнюю еду. Поддержите своих близких, выслушайте их, если потребуется.

Счастливый цвет — белый.

Рыбы

Положение на работе улучшится. Не спорьте ни с кем. Уважайте старших, своего учителя или наставника.

Счастливый цвет — золотой.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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