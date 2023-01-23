Как планировать сегодняшний день? Что вас ожидает — успех или провал? Следуйте этим кратким советам джйотиш-гуру Широмани Сачина, чтобы узнать, насколько звёзды к вам благосклонны и какой цвет принесёт вам удачу.
Овен
Не меняйте работу. Старая проблема будет сегодня решена.
Счастливый цвет — жёлтый.
Телец
Не ввязывайтесь в спор с родственниками. Головная боль прекратится. Делайте свою работу самостоятельно, не перекладывая на чужие плечи.
Счастливый цвет — голубой.
Близнецы
День будет беспокойным до вечера. Есть шанс получить финансовую выгоду. Будьте терпеливы.
Счастливый цвет — коричневый.
Рак
Споры в семейной жизни закончатся. Разрешатся проблемы и на работе. Обратите внимание на здоровье вашего отца.
Счастливый цвет — жёлтый.
Лев
У сотрудников торговой сферы сегодня решатся все проблемы и недоразумения. Ребёнок добьётся успеха. Уважайте старших. Ожидается гость.
Счастливый цвет — золотой.
Дева
Студентам стоит уделить внимание учёбе. Заёмные деньги будут возвращены. Проводите время с друзьями.
Счастливый цвет — бордовый.
Весы
С осторожностью меняйте жильё, лучше сегодня оставаться дома и никуда не ходить. Не будьте беспечны в отношениях. Здоровье матери улучшится.
Счастливый цвет — розовый.
Скорпион
Уважайте свою вторую половинку. Деловая поездка будет отложена. Положитесь на удачу.
Счастливый цвет — красный.
Стрелец
Не общайтесь сегодня с друзьями, вам нужно побыть в изоляции. Но не игнорируйте своего отца. Помогите нуждающимся людям, сегодня хороший день для благотворительности.
Счастливый цвет — морковный.
Козерог
Увидите прогресс в работе. Вас ждёт денежное поощрение. Сохраняйте нежность в отношениях. Пожертвуйте нуждающимся еду и одежду.
Счастливый цвет — охра.
Водолей
Избегайте любых религиозных поездок (паломничества). Ешьте домашнюю еду. Поддержите своих близких, выслушайте их, если потребуется.
Счастливый цвет — белый.
Рыбы
Положение на работе улучшится. Не спорьте ни с кем. Уважайте старших, своего учителя или наставника.
Счастливый цвет — золотой.
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