Предстоящая неделя в целом носит благоприятный и творческий характер. Пятница — идеальный день для заключения брака, в остальные дни можно покупать жильё или автомобиль. Только под конец недели энергии становятся более напряжёнными, поэтому не планируйте ничего важного на субботу. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
23.01, понедельник
День Луны, Луна в Козероге, Луна растущая
Новая неделя начинается с довольно активных энергий. Сегодня можно приобретать транспортные средства, посещать друзей и осуществлять переезд.
24.01, вторник
День Марса, Луна в Водолее, Луна растущая
Энергии вторника довольно благоприятны. Сегодня также можно приобретать транспортные средства, заниматься садоводством, ремонтом и бытовыми делами. А вот от принятия важных решений лучше воздержаться.
25.01, среда
День Меркурия, Луна в Водолее, Луна растущая
Энергии среды довольно напряжённые. Сегодня лучше не вступать в конфликты, но если вы хотите заняться освобождением от ненужных вещей — самое время приступить к расхламлению и уборке. Также сегодня благоприятно проводить операции или очищение организма.
26.01, четверг
День Юпитера, Луна в Рыбах, Луна растущая
Энергии четверга довольно стабильны. Сегодня благоприятно начинать новые дела, покупать недвижимость, а вот от приобретения автомобиля лучше воздержаться.
27.01, пятница
День Венеры, Луна в Рыбах, Луна растущая
Пятница полна активных энергий. Сегодня благоприятно покупать автомобиль, отправляться в путешествие, а также заниматься планированием. Сегодняшний день также подходит для заключения брака и просто для наслаждения жизнью. Сходите в любимое кафе или салон красоты — уделите себе внимание и время.
28.01, суббота
День Сатурна, Луна в Овне, Луна растущая
Суббота полна творческих энергий. Сегодня можно начать заниматься спортом или одолжить деньги. Также день подходит для занятия творчеством или начала лечения.
29.01, воскресенье
День Солнца, Луна в Овне, Луна растущая
В воскресенье энергии резко меняются. Сегодня лучше не начинать ничего нового и не вступать в конфликты. Правда, день подходит для судебных разбирательств или освобождения от ненужных вещей. Постарайтесь сохранять спокойствие духа.
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