Прогноз от астролога Кройцер: "Не планируйте ничего важного на субботу"

Предстоящая неделя в целом носит благоприятный и творческий характер. Пятница — идеальный день для заключения брака, в остальные дни можно покупать жильё или автомобиль. Только под конец недели энергии становятся более напряжёнными, поэтому не планируйте ничего важного на субботу. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю c 23 по 29 января

23.01, понедельник

День Луны, Луна в Козероге, Луна растущая

Новая неделя начинается с довольно активных энергий. Сегодня можно приобретать транспортные средства, посещать друзей и осуществлять переезд.

24.01, вторник

День Марса, Луна в Водолее, Луна растущая

Энергии вторника довольно благоприятны. Сегодня также можно приобретать транспортные средства, заниматься садоводством, ремонтом и бытовыми делами. А вот от принятия важных решений лучше воздержаться.

25.01, среда

День Меркурия, Луна в Водолее, Луна растущая

Энергии среды довольно напряжённые. Сегодня лучше не вступать в конфликты, но если вы хотите заняться освобождением от ненужных вещей — самое время приступить к расхламлению и уборке. Также сегодня благоприятно проводить операции или очищение организма.

26.01, четверг

День Юпитера, Луна в Рыбах, Луна растущая

Энергии четверга довольно стабильны. Сегодня благоприятно начинать новые дела, покупать недвижимость, а вот от приобретения автомобиля лучше воздержаться.

27.01, пятница

День Венеры, Луна в Рыбах, Луна растущая

Пятница полна активных энергий. Сегодня благоприятно покупать автомобиль, отправляться в путешествие, а также заниматься планированием. Сегодняшний день также подходит для заключения брака и просто для наслаждения жизнью. Сходите в любимое кафе или салон красоты — уделите себе внимание и время.

28.01, суббота

День Сатурна, Луна в Овне, Луна растущая

Суббота полна творческих энергий. Сегодня можно начать заниматься спортом или одолжить деньги. Также день подходит для занятия творчеством или начала лечения.

29.01, воскресенье

День Солнца, Луна в Овне, Луна растущая

В воскресенье энергии резко меняются. Сегодня лучше не начинать ничего нового и не вступать в конфликты. Правда, день подходит для судебных разбирательств или освобождения от ненужных вещей. Постарайтесь сохранять спокойствие духа.