Астрологи: "Скорпион, Весы, Дева и ещё три знака зодиака - самые стильные"

Не обязательно быть богатым, чтобы быть стильным. Стиль — это, прежде всего, безупречный вкус. Астрологи назвали шесть самых элегантных знаков зодиака.

Самые стильные знаки зодиака

Скорпион

"Скорпионом управляет Плутон, который связан с преобразованием и глубиной, что может способствовать их изобретательной изощрённости", — считает астролог Лиз Роби.

Скорпионы держат тузовые карты при себе, очаровывая своей загадочностью.

Рак

Воспитанный и чуткий Рак несколько отличается от Скорпиона. Раки очаровательны и элегантны, и несут эту философию во все сферы жизни, будь то мода или дизайн интерьера. Астролог Анна Ковач отмечает, что Раки также демонстрируют уравновешенность и самообладание в любой сложной ситуации. Если вы спросите у Рака совет по поводу какой-либо проблемы, он всегда найдёт подходящие слова, чтобы вы чувствовали себя понятым.

Козерог

"Козероги — зрелые и самодостаточные люди, они ведут себя достойно. Они всегда контролируют себя, осознают своё поведение и никогда не ведут себя неадекватно, также они не пьют на публике и всегда осторожны с другими людьми", — говорит астролог Шаретт Вачон.

Телец

Представитель этого знака зодиака ценит утончённые вещи - от одежды до предметов искусства. Астролог Ян Альтозар считает, что Телец никогда не пройдёт мимо вещички, которая хорошо выглядит и отличного качества.

Весы

Представители этого знака зодиака любят классику. "Этот знак известен своим обаянием, дипломатичностью и элегантностью. У Весов есть способность успокаивать людей и умение находить правильные слова в любой ситуации", — говорит Ковач.

Кроме того, у Весов высокие стандарты личного стиля.

"Весы способны создавать красивую и гармоничную среду, — отмечает Ковач. — Они также известны своей способностью хорошо одеваться и выглядеть изысканно".

Дева

"Девы известны своим вниманием к деталям, практичностью и безупречными манерами, — говорит Ковач. — Они хорошо говорят и уравновешены, что делает их очень утонченными".

Их чувство стиля также играет роль. По мнению Девы, выглядеть неряшливо — не вариант. Красота и ум делают их силой, с которой нужно считаться.