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Ирина Гусакова

Гороскоп на 20 января: счастливый цвет у Овнов сегодня — бордовый

Гороскопы

Как планировать сегодняшний день? Что вас ожидает — успех или провал? Следуйте этим кратким советам джйотиш-гуру Широмани Сачина, чтобы узнать, насколько звёзды к вам благосклонны и какой цвет принесёт вам удачу.

Гороскоп на 20 января: счастливый цвет у Овнов сегодня — бордовый

Гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вас ожидает успех на работе, вы будете невероятно результативны. Уважайте старших. Помогите другу вовремя.

Счастливый цвет — бордовый.

Телец

На работе вас ждут как взлёты, так и падения. Не пренебрегайте советами старших товарищей. До вечера время благоприятное.

Счастливый цвет — зелёный.

Близнецы

Семейные проблемы сегодня закончатся. Есть возможность поменять старый автомобиль. Добьетесь успеха в важной работе.

Счастливый цвет — голубой.

Рак

Здоровье будет улучшаться, но постепенно. Не относитесь халатно к своей работе. Споры в семье закончатся.

Счастливый цвет — охра.

Лев

Сегодня к вам вернутся деньги, которые вы одолжили или потеряли. Инвестируйте с умом в фондовый рынок. В семье произойдут благоприятные события.

Счастливый цвет — красный.

Дева

Сегодня вас ждёт успех в любых начинаниях. Можете купить новый дом. Если вы мужчина, то сегодня вам стоит побольше помогать женщинам.  

Счастливый цвет — коричневый.

Весы

Сегодня, скорее всего, вам сделают предложение руки и сердца, а кого-то ждёт уже бракосочетание. Не проявляйте небрежности ни в какой работе. Не делитесь своими тайнами ни с кем. 

Счастливый цвет — розовый.

Скорпион

Решатся имущественные вопросы. Также вам поступит предложение о новой работе. Обуздайте свои расходы.

Счастливый цвет — золотой.

Стрелец

Давление на работе со стороны коллег или начальства останется. Не позволяйте внешним обстоятельствам повлиять на вашу личную жизнь. Сегодня благоприятный день, чтобы отправиться в небольшое путешествие.

Счастливый цвет — жёлтый.

Козерог

Важная работа будет сделана после полудня. Не одалживайте деньги. У кого-то сегодня родятся дети. 

Счастливый цвет — голубой.

Водолей

Сегодня вам нужно попасть в нужное место. Отправляйтесь на прогулку с другом, побольше проводите время с семьей. 

Счастливый цвет — розовый.

Рыбы 

Сегодня вы весь день будете вялым, видимо, вам пора перезарядиться. Сделай свою работу до полудня. Постарайтесь ограничить себя от контактов с внешним миром.

Счастливый цвет — золотой.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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