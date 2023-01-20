Как планировать сегодняшний день? Что вас ожидает — успех или провал? Следуйте этим кратким советам джйотиш-гуру Широмани Сачина, чтобы узнать, насколько звёзды к вам благосклонны и какой цвет принесёт вам удачу.
Овен
Сегодня вас ожидает успех на работе, вы будете невероятно результативны. Уважайте старших. Помогите другу вовремя.
Счастливый цвет — бордовый.
Телец
На работе вас ждут как взлёты, так и падения. Не пренебрегайте советами старших товарищей. До вечера время благоприятное.
Счастливый цвет — зелёный.
Близнецы
Семейные проблемы сегодня закончатся. Есть возможность поменять старый автомобиль. Добьетесь успеха в важной работе.
Счастливый цвет — голубой.
Рак
Здоровье будет улучшаться, но постепенно. Не относитесь халатно к своей работе. Споры в семье закончатся.
Счастливый цвет — охра.
Лев
Сегодня к вам вернутся деньги, которые вы одолжили или потеряли. Инвестируйте с умом в фондовый рынок. В семье произойдут благоприятные события.
Счастливый цвет — красный.
Дева
Сегодня вас ждёт успех в любых начинаниях. Можете купить новый дом. Если вы мужчина, то сегодня вам стоит побольше помогать женщинам.
Счастливый цвет — коричневый.
Весы
Сегодня, скорее всего, вам сделают предложение руки и сердца, а кого-то ждёт уже бракосочетание. Не проявляйте небрежности ни в какой работе. Не делитесь своими тайнами ни с кем.
Счастливый цвет — розовый.
Скорпион
Решатся имущественные вопросы. Также вам поступит предложение о новой работе. Обуздайте свои расходы.
Счастливый цвет — золотой.
Стрелец
Давление на работе со стороны коллег или начальства останется. Не позволяйте внешним обстоятельствам повлиять на вашу личную жизнь. Сегодня благоприятный день, чтобы отправиться в небольшое путешествие.
Счастливый цвет — жёлтый.
Козерог
Важная работа будет сделана после полудня. Не одалживайте деньги. У кого-то сегодня родятся дети.
Счастливый цвет — голубой.
Водолей
Сегодня вам нужно попасть в нужное место. Отправляйтесь на прогулку с другом, побольше проводите время с семьей.
Счастливый цвет — розовый.
Рыбы
Сегодня вы весь день будете вялым, видимо, вам пора перезарядиться. Сделай свою работу до полудня. Постарайтесь ограничить себя от контактов с внешним миром.
Счастливый цвет — золотой.
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