Гороскоп на 20 января: счастливый цвет у Овнов сегодня — бордовый

Как планировать сегодняшний день? Что вас ожидает — успех или провал? Следуйте этим кратким советам джйотиш-гуру Широмани Сачина, чтобы узнать, насколько звёзды к вам благосклонны и какой цвет принесёт вам удачу.

Гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вас ожидает успех на работе, вы будете невероятно результативны. Уважайте старших. Помогите другу вовремя.

Счастливый цвет — бордовый.

Телец

На работе вас ждут как взлёты, так и падения. Не пренебрегайте советами старших товарищей. До вечера время благоприятное.

Счастливый цвет — зелёный.

Близнецы

Семейные проблемы сегодня закончатся. Есть возможность поменять старый автомобиль. Добьетесь успеха в важной работе.

Счастливый цвет — голубой.

Рак

Здоровье будет улучшаться, но постепенно. Не относитесь халатно к своей работе. Споры в семье закончатся.

Счастливый цвет — охра.

Лев

Сегодня к вам вернутся деньги, которые вы одолжили или потеряли. Инвестируйте с умом в фондовый рынок. В семье произойдут благоприятные события.

Счастливый цвет — красный.

Дева

Сегодня вас ждёт успех в любых начинаниях. Можете купить новый дом. Если вы мужчина, то сегодня вам стоит побольше помогать женщинам.

Счастливый цвет — коричневый.

Весы

Сегодня, скорее всего, вам сделают предложение руки и сердца, а кого-то ждёт уже бракосочетание. Не проявляйте небрежности ни в какой работе. Не делитесь своими тайнами ни с кем.

Счастливый цвет — розовый.

Скорпион

Решатся имущественные вопросы. Также вам поступит предложение о новой работе. Обуздайте свои расходы.

Счастливый цвет — золотой.

Стрелец

Давление на работе со стороны коллег или начальства останется. Не позволяйте внешним обстоятельствам повлиять на вашу личную жизнь. Сегодня благоприятный день, чтобы отправиться в небольшое путешествие.

Счастливый цвет — жёлтый.

Козерог

Важная работа будет сделана после полудня. Не одалживайте деньги. У кого-то сегодня родятся дети.

Счастливый цвет — голубой.

Водолей

Сегодня вам нужно попасть в нужное место. Отправляйтесь на прогулку с другом, побольше проводите время с семьей.

Счастливый цвет — розовый.

Рыбы

Сегодня вы весь день будете вялым, видимо, вам пора перезарядиться. Сделай свою работу до полудня. Постарайтесь ограничить себя от контактов с внешним миром.

Счастливый цвет — золотой.