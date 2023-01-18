Астролог Комракова: "23 марта ждите изменений в сторону нового миропорядка"

Наступивший 2023 год заставляет многих тревожиться, и эта обеспокоенность имеет под собой самые прямые основания. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru астролог Ада Комракова.

Основные переломные периоды 2023 года

Дело в том, что астрологически мы вошли в зону турбулентности ещё в декабре 2020 года, когда произошло соединение Юпитера и Сатурна в 1 градусе Водолея. Этим соединением перед нами открылся новый 200-летний цикл социально-экономического развития общества. Если вспомнить уже историю, то именно тогда появился коронавирус, который стал триггером глобальных перемен.

Но на этом период нестабильности не заканчивается. В 2021–2024 годах Плутон — планета трансформаций, власти, финансов заканчивает своё движение по земному Козерогу, по которому она двигалась с 2008 года, что на тот момент послужило толчком к мировому финансовому кризису.

Плутон в 2023 году, а именно 23 марта, совершит свой первый пробный заход в 1 градус Водолея. В 2020 году общество не было готово к кардинальным переменам и все это время мы продолжаем находиться на распутье, при котором правила и законы старого мира уже не работают, а новый мир пока не создан.

Именно соединение Юпитера и Сатурна в Водолее в 2020 году и окончательный переход Плутона в Водолее в 2024 году открывают ту самую эру Водолея.

А 23 марта 2023 года мы увидим первые сигналы, первые изменения в сторону нового миропорядка. Впереди новый рывок в науке и технологиях, на коне будут те, кто сможет быть в резонансе с новыми веяниями, кто окажется в состоянии подстраиваться под быстрые изменения и удовлетворять возникший запрос в культуре, науке, экономике и других областях нашей жизни.

Именно переход Плутона в Водолея в 2023 году начинает реализацию и закрепление всех новшеств в течение ближайших 20 лет, пока он будет идти по этому знаку. В результате своими действиями или полным бездействием в 2023 году мы закладываем фундамент собственной жизни на следующие 20 лет вперед. Стоит прочувствовать всю серьёзность будущих перемен.

Если говорить о 2023 годе, то ещё одним важным астрологическим событием является переход Сатурна — планеты закона и правил, дисциплины и ответственности, ограничений и сжатия, личных целей и карьеры, в водные Рыбы. Это событие произойдет 8 марта, что делает март — переломным месяцем всего 2023 года!

Его пребывание в Рыбах усилит общую дезориентацию, поэтому двигаться придётся на ощупь, доверяя своей интуиции и внутренней вере. Социальные гарантии, экономическая и политическая стабильность уходят в прошлое. Сатурн и знак Рыб соотносятся с понятием кармы, поэтому свободы выбора нам будет не хватать. Водоворот внешних факторов и ограничений может полностью поглотить и лишить некоторых из нас свободы действий. Если вам такой сценарий развития событий не подходит, то у вас ещё есть время что-то изменить в своей жизни.

Это время роста социального недовольства, особенно в трудовой сфере и медицине, новой фазы экономического кризиса, глобальной экономической переориентации на новые ресурсы, технологии, товары.

До 18 июля 2023 года будет по-прежнему сохраняться политика конфронтации, финансовых манипуляций и ограничений из-за нахождения Южного узла в Скорпионе. Но с 18 июля, когда Южный узел перейдет в Весы, возникнут перспективы сближения, поиска компромиссов, заключения новых договоренностей, союзов, сообществ. От наличия рядом верных союзников, партнёров, единомышленников и просто связей будет зависеть дальнейшее развитие.

Летом 2023 года, а именно с 23 июля по 4 сентября, нас ожидает очередной период финансовой турбулентности, что может коснуться

валюты,

акций,

криптовалюты.

Дело в том, что в этот период времени Венера будет двигаться в попятном движении, создавая турбулентность в банковской сфере, на бирже и валютном рынке. В некоторых странах может произойти дефолт или рост инфляции. Любые финансовые решения в это время стоит принимать на трезвую голову, не поддаваясь панике, иначе велик риск сильно потерять. Это время также не подходит для крупных покупок и начала бизнеса.

Ретро-Венера коснётся и личных взаимоотношений, делового партнёрства, под влиянием эмоций мы склонны вступать в бесперспективные отношения как личного, так и делового характера. Это время не подходит для регистрации брака.

Особую поддержку в финансовом плане нам сулит оказать Юпитер, который 16 мая совершит переход в Тельца — земной стабильный знак, отвечающий за ресурсы и финансы, и всю оставшуюся часть года Юпитер будет пребывать в нем. Во второй половине мая Юпитер будет находиться в жестком аспекте к Плутону. Две финансовые планеты создадут ажиотаж на Уолл-стрит, и Быки пойдут вперед! Цены на акции определённых компаний начнут расти.

На личном уровне Юпитер в Тельце позволит найти нам свою финансовую нишу, занять её и сконцентрироваться на поиске клада! Главное — найти нужное место.