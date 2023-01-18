Гороскоп на 18 января: "Тельцов ждут проблемы на работе, а Львы получат деньги"

Планируя день, воспользуйтесь помощью звёзд, чтобы узнать, улыбнётся ли вам сегодня удача. И поможет вам в этом Джйотиш Гуру Широмани Сачина.

Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня у вас будет отменное здоровье. День благоприятен для обучения. Вы получите поддержку от своего спутника жизни.

Счастливый цвет — серый.

Телец

Принимайте решения с умом. В офисе может возникнуть напряжение. Не инвестируйте в рынок акций.

Счастливый цвет — жёлтый.

Близнецы

Сегодня вы будете заняты в течение всего дня. День благоприятен для путешествий. Сегодня вы вернёте потерянные деньги.

Счастливый цвет — небесно-голубой.

Рак

Вашу работу сегодня оценят по достоинству. Экономические условия улучшатся. Есть шанс встретить друга.

Счастливый цвет — красный.

Лев

Сегодня стоит ждать незваных гостей. Неожиданно получите деньги. В общении с людьми будьте осторожны в выражениях, контролируйте себя и свои слова.

Счастливый цвет — золотой.

Дева

Сегодня могут испортиться отношения со второй половинкой. Зато вы избежите потери денег. Старайтесь выполнять задачи на работе вовремя, сегодня медлительность не сыграет вам на руку.

Счастливый цвет — бордовый.

Весы

Сегодня вас ждёт счастье в семье. Например, вас порадуют дети. Избегайте нездоровой пищи.

Счастливый цвет — белый.

Скорпион

Сегодня вас ждёт долгожданный успех. Уважение в обществе возрастёт. День будет менее беспокойным. Избегайте экстравагантности.

Счастливый цвет — оранжевый.

Стрелец

Вас ждёт финансовое благополучие. Дети будут радовать своими успехами. Душевные заботы уйдут. Не меняйте место проживания.

Счастливый цвет — розовый.

Козерог

Сегодня вам не следует создавать конфликтные ситуации, также не стоит с кем-то спорить. Нужно заботиться о своём здоровье. Сегодня вам лучше отдохнуть.

Счастливый цвет — голубой.

Водолей

Сегодня вы получите новую работу. Нагрузка увеличится. Уделяйте больше внимания домашним питомцам, да и в целом животным.

Счастливый цвет — фиолетовый.

Рыбы

Проблемы в бизнесе закончатся. На работе ждёт продвижение по службе.

Счастливый цвет — оранжевый.