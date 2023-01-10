Антропософ Штайнер предупреждал о последствиях нацизма

Рудольф Штайнер известен как философ-мистик, основатель так называемого антропософского учения. Интересно, что ещё задолго до прихода к власти в Германии Гитлера и начала Второй мировой войны Штайнер предвидел, к чему это приведёт. Однако, как и многие провидцы, он не смог предотвратить ход событий.

По пути мистики и теософии

Рудольф Йозеф Лонц Штайнер родился в 1861 году в Доньем Кральевце (Хорватия). На тот момент это была территория Австрийской империи. Его отец, Иоганн Штайнер, трудился телеграфистом на австрийской Южной железной дороге. Семье пришлось часто переезжать с места на место.

У мальчика рано проявились паранормальные способности — в семилетнем возрасте ему было видение: самоубийство его тётки по матери, жившей в другом городе. Получив домашнее образование, Рудольф сдал экстерном экзамены за курс средней школы и поступил в Венский технический университет. Помимо этого, он слушал в разных учебных заведениях Вены лекции по математике, физике, химии и биологии, психологии, медицине, литературе и философии. Постоянно преследовавшие его видения и галлюцинации вынудили юношу обратиться к мистическим учениям.

В 1891 году Штайнер защитил в Ростокском университете (Германия) докторскую диссертацию по философии, а в 1902 году получил предложение возглавить Теософское эзотерическое общество Германии и Австрии. Однако, впоследствии он порвал с теософами. Главной причиной разрыва стали их идейные разногласия. Вскоре Штайнер создал собственное учение — антропософию, а в 1912–1913 годах основал Ант­ропософское общество, штаб-квартира которого располагалась в швейцарском городке Дорнах.

Антропософия и Гётеанум

Основой антропософии является доктрина о способности человечес­кого интеллекта вступать в контакт с "душой" природы и окружающего мира. Значительное внимание Штайнер уделял в своих трудах и душе человека.

Автор считал, что духовный мир, населённый бестелесными существами, можно изучать с помощью таких же инструментов, как и наше физическое измерение. По его утверждениям, в космосе протекают процессы нефизического порядка, и там обитают духовные сущности, постоянно занимающиеся его преобразованием. Чтобы удостовериться в объективной реальности всего этого, человеку необходимо творчески осмыслить данную концепцию устройства мироздания посредством интуиции, воображения и освоения духовной науки, стать частью этой новой для него реальности.

В 1920-х годах в Дорнахе на базе Антропо­софского общества был основан духовный центр "Гётеанум". (Штайнер позиционировал себя в качестве исследователя и поклонника творчества Гёте.)

Среди последователей Штайнера оказались и выходцы из России, считавшие антропософию ответвлением теософии: на­пример,

писатель Андрей Белый,

художник Василий Кандинский,

художник и поэт Максимилиан Волошин.

Также им была основана "Школа духовной науки", включавшая общий образовательный курс, дополненный медитативными упражнениями, которые должны были провести ученика "от духовного в человеке к духовному во Вселенной".

При школе были созданы отделения, занимавшиеся исследовательской деятельностью в таких областях, как

образование,

естествознание,

медицина,

земледелие,

социология,

искусство,

литература.

Штайнер верил, что это позволит создать новое общество высокодуховных людей.

Мрачное пророчество

Но пока до строительства идеального общества было ещё далеко. На Штайнера начались гонения со стороны правых политических группировок, в том числе набиравших тогда силу национал-социалистов, так как он выступал за социальные реформы, которые бы сделали экономику и культуру независимыми от политики.

Философ выступал за независимость Верхней Силезии, на которую предъявляли права Польша и Германия. В 1923 году, после Пивного путча в Мюнхене, когда Гитлер совершил неудавшуюся попытку политического переворота, Штайнер покинул свою резиденцию в Берлине, поскольку опасался, что национал-социалисты рано или поздно придут к власти в Германии. Также он попытался предупредить о гибельных последствиях этого события во всей Центральной Европе, но, очевидно, не был услышан.

Между тем, здоровье Рудольфа Штайнера стремительно ухудшалось. Основатель антропософии скончался 30 марта 1925 года в своей художественной мастерской в "Гётеануме", в возрасте 64 лет. Как мы знаем из истории, его худшие ожидания по поводу гитлеровской Германии сбылись.