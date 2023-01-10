Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Антропософ Штайнер предупреждал о последствиях нацизма

Гороскопы

Рудольф Штайнер известен как философ-мистик, основатель так называемого антропософского учения. Интересно, что ещё задолго до прихода к власти в Германии Гитлера и начала Второй мировой войны Штайнер предвидел, к чему это приведёт. Однако, как и многие провидцы, он не смог предотвратить ход событий.

Антропософ Штайнер предупреждал о последствиях нацизма

По пути мистики и теософии

Рудольф Йозеф Лонц Штайнер родился в 1861 году в Доньем Кральевце (Хорватия). На тот момент это была территория Австрийской империи. Его отец, Иоганн Штайнер, трудился телеграфистом на австрийской Южной железной дороге. Семье пришлось часто переезжать с места на место.

У мальчика рано проявились паранормальные способности — в семилетнем возрасте ему было видение: самоубийство его тётки по матери, жившей в другом городе.

Получив домашнее образование, Рудольф сдал экстерном экзамены за курс средней школы и поступил в Венский технический университет. Помимо этого, он слушал в разных учебных заведениях Вены лекции по математике, физике, химии и биологии, психологии, медицине, литературе и философии. Постоянно преследовавшие его видения и галлюцинации вынудили юношу обратиться к мистическим учениям.

В 1891 году Штайнер защитил в Ростокском университете (Германия) докторскую диссертацию по философии, а в 1902 году получил предложение возглавить Теософское эзотерическое общество Германии и Австрии. Однако, впоследствии он порвал с теософами. Главной причиной разрыва стали их идейные разногласия. Вскоре Штайнер создал собственное учение — антропософию, а в 1912–1913 годах основал Ант­ропософское общество, штаб-квартира которого располагалась в швейцарском городке Дорнах.

Антропософия и Гётеанум

Основой антропософии является доктрина о способности человечес­кого интеллекта вступать в контакт с "душой" природы и окружающего мира. Значительное внимание Штайнер уделял в своих трудах и душе человека.

Автор считал, что духовный мир, населённый бестелесными существами, можно изучать с помощью таких же инструментов, как и наше физическое измерение. По его утверждениям, в космосе протекают процессы нефизического порядка, и там обитают духовные сущности, постоянно занимающиеся его преобразованием. Чтобы удостовериться в объективной реальности всего этого, человеку необходимо творчески осмыслить данную концепцию устройства мироздания посредством интуиции, воображения и освоения духовной науки, стать частью этой новой для него реальности.

В 1920-х годах в Дорнахе на базе Антропо­софского общества был основан духовный центр "Гётеанум". (Штайнер позиционировал себя в качестве исследователя и поклонника творчества Гёте.)

Среди последователей Штайнера оказались и выходцы из России, считавшие антропософию ответвлением теософии: на­пример,

  • писатель Андрей Белый,
  • художник Василий Кандинский,
  • художник и поэт Максимилиан Волошин.

Также им была основана "Школа духовной науки", включавшая общий образовательный курс, дополненный медитативными упражнениями, которые должны были провести ученика "от духовного в человеке к духовному во Вселенной".

При школе были созданы отделения, занимавшиеся исследовательской деятельностью в таких областях, как

  • образование,
  • естествознание,
  • медицина,
  • земледелие,
  • социология,
  • искусство,
  • литература.

Штайнер верил, что это позволит создать новое общество высокодуховных людей.

Мрачное пророчество

Но пока до строительства идеального общества было ещё далеко. На Штайнера начались гонения со стороны правых политических группировок, в том числе набиравших тогда силу национал-социалистов, так как он выступал за социальные реформы, которые бы сделали экономику и культуру независимыми от политики.

Философ выступал за независимость Верхней Силезии, на которую предъявляли права Польша и Германия. В 1923 году, после Пивного путча в Мюнхене, когда Гитлер совершил неудавшуюся попытку политического переворота, Штайнер покинул свою резиденцию в Берлине, поскольку опасался, что национал-социалисты рано или поздно придут к власти в Германии. Также он попытался предупредить о гибельных последствиях этого события во всей Центральной Европе, но, очевидно, не был услышан.

Между тем, здоровье Рудольфа Штайнера стремительно ухудшалось. Основатель антропософии скончался 30 марта 1925 года в своей художественной мастерской в "Гётеануме", в возрасте 64 лет. Как мы знаем из истории, его худшие ожидания по поводу гитлеровской Германии сбылись.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы история германия адольф гитлер вторая мировая война
Новости
Продюсер Евгений Бабичев: "Сбежавшим артистам придётся бороться на Западе друг с другом"
AT: США пытались "задушить" Россию с 1991 года
РВ: ВСУ покидают Соледар по последнему оставшемуся выходу
The Times: армия Британии пришла в упадок из-за поставок оружия Зеленскому
Экс-глава сухопутных войск Болдырев: генерал Лапин на новой должности займётся вопросами мобилизации
РБК: Губернатор Кузбасса Цивилёв лишил наград Максима Галкина* за нацистский лозунг
Беглов упал в рейтинге АПЭК по итогам декабря 2022 года
Эксперт Бессель: российская нефть по $38 за баррель — это разовая сделка, а не тренд
В 2023 году в армию России поступит новейшая военная техника
Войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Краматорске и Славянске
Популярное
Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина

Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".

Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
Минобороны Украины: военные России начали "мощный штурм" Соледара
Бавырин: избрание Маккарти на новый пост является плохой новостью для Украины
Сербия и Хорватия ищут пути сближения Михаил Плисюк Знак зодиака 10 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Россиянам обязательно необходим "отпуск от выпивки", как и всем остальным Сергей Лебедев
Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ
Политик из США Барака заявил, что Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Депутат Гурулёв: Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе СВО на Украине
Депутат Гурулёв: Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе СВО на Украине
Последние материалы
AT: США пытались "задушить" Россию с 1991 года
РВ: ВСУ покидают Соледар по последнему оставшемуся выходу
The Times: армия Британии пришла в упадок из-за поставок оружия Зеленскому
Антропософ Штайнер предупреждал о последствиях нацизма
РБК: Губернатор Кузбасса Цивилёв лишил наград Максима Галкина* за нацистский лозунг
Экс-глава сухопутных войск Болдырев: генерал Лапин на новой должности займётся вопросами мобилизации
Беглов упал в рейтинге АПЭК по итогам декабря 2022 года
Эксперт Бессель: российская нефть по $38 за баррель — это разовая сделка, а не тренд
В 2023 году в армию России поступит новейшая военная техника
Войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Краматорске и Славянске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников