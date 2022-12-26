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Ирина Гусакова

Прогноз от астролога Кройцер: "Последний день уходящего года будет противоречивым"

Гороскопы

Предстоящая неделя наполнена предновогодним настроением! Наконец-то завершается 2022 год, который принёс нам немало радостных, но и тревожных минут. Энергии этой недели носят довольно активный характер праздничной суеты. Постарайтесь просто насладиться зимней сказкой, пусть все сложности отойдут на задний план! Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Прогноз от астролога Кройцер: "Последний день уходящего года будет противоречивым"

Гороскоп на неделю: с 26 декабря по 1 января

26.12, понедельник

День Луны, Луна в Козероге, Луна растущая

И вот началась последняя неделя уходящего года! Первый её день, понедельник, наполнен активными энергиями. И хотя с началом новых важных дел можно повременить, но энергии благоприятствуют покупке транспортного средства или переезду в новый дом. Также сегодня очень хороший день для посещения друзей и начала лечения.

27.12, вторник

День Марса, Луна в Водолее, Луна растущая

В рамках подготовки к новому году сегодня будет очень хорошо подготовить свой организм к предстоящим праздникам и провести его очищение, также сегодня благоприятно начинать лечение. Покупка автомобиля, ремонт, посещение друзей и даже небольшое путешествие загород также благоприятны в этот вторник.

28.12, среда

День Меркурия, Луна в Водолее, Луна растущая

Среда на этой неделе полна довольно интенсивных энергий. Поэтому сегодня лучше продолжить подготовку к празднику, но не стоит начинать ничего нового. Погрузитесь в рутину праздничной подготовки.

29.12, четверг

День Юпитера, Луна в Рыбах, Луна растущая

В четверг преобладают созидательные энергии. Сегодня очень благоприятно встречаться с друзьями, заниматься переездом или устроить встречу с наставником и учителем. День также способствует заключению договоров и налаживанию отношений с окружающими.

30.12, пятница

День Венеры, Луна в Рыбах, Луна растущая

Энергии пятницы носят творческий и лёгкий характер. Сегодня можно заниматься танцами и музыкой, вступать в брак. Также сегодня благоприятно путешествовать и просто радоваться жизни. Порадуйте себя вкусным обедом или расслабляющей ванной с массажем

31.12, суббота

День Сатурна, Луна в Рыбах, Луна растущая

Последний день уходящего года обещает быть довольно противоречивым. С одной стороны - не надо начинать ничего нового, а с другой — самое время заняться украшением дома, пригласить в гости друзей и просто отметить Новый год в тёплой компании.

01.01, воскресенье

День Солнца, Луна в Овне, Луна растущая

В воскресенье преобладают довольно интенсивные энергии. Сегодня лучше всего воздержаться от выяснения отношений и провести день в тихой радости от встречи Нового года!

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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