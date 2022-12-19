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Ирина Гусакова

Астролог Кройцер: "В пятницу нас ждёт новолуние, не начинайте новых дел"

Гороскопы

Предстоящая неделя обещает быть очень плодотворной и активной. Безусловно, важным событием этих дней является новолуние в Стрельце, которое произойдёт в пятницу. В  начале недели можно спокойно заниматься творчеством, делать важные покупки и принимать решения. Во второй половине недели следует больше уделять внимания спокойствию и уравновешенности. Подробнее - в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Астролог Кройцер: "В пятницу нас ждёт новолуние, не начинайте новых дел"

Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря

19.12, понедельник

День Луны, Луна в Весах, Луна убывающая

Неделя начинается с довольно активных энергий. Сегодня можно приобретать транспортные средства, устраиваться на работу, переезжать в новый дом. Также сегодня очень хороший день для посещения друзей и начала лечения.

20.12, вторник

День Марса, Луна в Весах, Луна убывающая

Сегодня лучше воздержаться от начинания новых дел, а лучше сосредоточиться на выполнении рутинных задач на работе или на решении бытовых вопросов дома. Также сегодня благоприятно провести сеанс массажа или посетить мануального терапевта.

21.12, среда

День Меркурия, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

Среда на этой неделе отличается очень благоприятными и творческими энергиями. Сегодня лучше посвятить время творчеству – можно нарисовать картину или просто потанцевать от души. В среду также очень хорошо посвятить время и интеллектуальным занятиям – изучению языков или просто биологии.

22.12, четверг 

День Юпитера, Луна в Скорпионе, Луна убывающая

В отличие от среды, четверг полон неожиданностей и интенсивных энергий. Это не удивительно – ведь завтра нас ожидает новолуние. Сегодня лучше не начинать никаких новых дел и проектов, сохранять спокойствие и равновесие. Постарайтесь провести уборку и избавиться от ненужных вещей и залежей пыли. Будет очень хорошо, если вы найдёте время для медитации.

23.12, пятница 

День Венеры, Луна в Стрельце, новолуние

Сегодня очень важный день недели – новолуние. Луна вступает в свою новую фазу, завершая старую. Поэтому сегодня – день покоя и равновесия. Не начинайте новых дел и не вступайте в конфликты, оглянитесь на прошедший месяц и можете составить письмо благодарности за всё, что произошло с вами в этот период.

24.12, суббота 

День Сатурна, Луна в Стрельце, Луна растущая

Энергии субботы продолжают быть довольно интенсивными. Сегодня также лучше не начинать новых дел, но зато можно заняться планированием. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и выяснения отношений.

25.12, воскресенье

День Солнца, Луна в Козероге, Луна растущая

В воскресенье преобладают созидательные энергии. Сегодня очень благоприятно заниматься косметическими процедурами, а также совершать переезд, встречаться с друзьями и заключать важные договоры. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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