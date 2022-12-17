Прогноз на 17 декабря: Скорпионов ждёт тяжёлый день, а у Львов появятся деньги

Ганеша, известный в индуизме как бог мудрости и благополучия, считает, что некоторым знакам зодиака пора перестать убегать от проблем, также у многих сегодня улучшится финансовое положение.

Астрологический прогноз на 17 декабря

Овен

Без какой бы то ни было причины вы сегодня можете замкнуться и уйти в себя. Ганеша считает, что стоит быть более благодарными и делиться секретами своего успеха с товарищами. Также сегодня вам стоит быть более экономными.

Телец

Настало время перестать убегать от своих проблем, пора взглянуть им в лицо, предполагает Ганеша. Ваши родственники ощутят на себе вашу чрезмерную щедрость. Вы будете сорить деньгами, дабы произвести впечатление на представителей противоположного пола. Не забывайте, что время — это тоже деньги.

Близнецы

Во всех сегодняшних делах вам лучше плыть по течению, предлагает Ганеша. Это поможет вам без особых усилий справиться даже с самым тяжёлым положением дел. Сегодня не нужно быть героем. Удовольствие — ключевое слово для вас сегодня.

Рак

Вы всегда были весьма осмотрительны, когда дело доходило до траты с трудом заработанных денег, но сегодня вы будете чрезвычайно скупым. И по праву, ибо близкие могут возложить на вас ненужное бремя. Но вы всё же можете осчастливить их, утверждает Ганеша.

Лев

Вы можете не получить желаемых результатов, несмотря на усердную работу. Вы должны помнить о своих ошибках, прежде чем начинать всё заново. Вам нужно будет приложить максимальные усилия, чтобы не потерпеть фиаско на работе. Финансовое состояние сегодня улучшится, говорит Ганеша.

Дева

Сегодня самое время заняться новым бизнес-проектом. Проекты, которые были отложены, наконец, будут завершены. Сегодня вы будете гордиться своими детьми, что тоже добавит позитива.

Весы

Ганеша говорит, что со стороны вы можете кому-то показаться скрягой, но если дело доходит до близких, вы никогда не будете считать монетки, а отдадите всё до последней копейки. Сегодня хороший день, чтобы взять своих близких на шопинг. Вы можете выйти за свой бюджет, но траты дадут вам чувство счастья и удовлетворения.

Скорпион

Сегодня всё станет ещё хуже, говорит Ганеша. Неприятности приходят быстрее, чем рой саранчи. Но держите себя в руках, говорит Ганеша, и держитесь подальше от всего этого. Принимайте сегодня критику спокойно и обращайте внимание на то, что говорится, а не на то, кто это говорит.

Стрелец

Ваша дальновидность и сообразительность не только произведут впечатление на коллег, но и помогут привлечь крупных клиентов. Благодаря вашему системному подходу и дисциплине вы имеете право быть "самым желанным" сотрудником компании. Компания может рассчитывать на огромную прибыль, предсказывает Ганеша.

Козерог

Сейчас самое подходящее время, чтобы продемонстрировать свои таланты и навыки. Вы настроены на то, чтобы достичь цели. Ваши усилия не пропадут даром, они обязательно принесут плоды, говорит Ганеша. Вы отлично проведёте время с членом семьи и встретитесь со старыми друзьями.

Водолей

Сегодня вы будете целиться в яблочко. Вы не будете тратить свои ресурсы на что-то бесплодное, а сосредоточитесь на главном.

Рыбы

Те, кто занимается бизнесом, сегодня смогут завязать полезные знакомства, которые пригодятся в будущем. Ганеша предлагает вам быть общительными сегодня.