Эдгар Кейси считал, что точно предсказать будущее нельзя

Американец Эдгар Кейси считается одним из самых авторитетных провидцев прошлого столетия. Его прозвали "спящим пророком".

В состоянии транса он осуществлял так называемые "чтения", в процессе которых составлял рецепты почти от всех болезней. Что же касается предсказаний, то многие из них сбылись, но в некоторых случаях Кейси, казалось, попал пальцем в небо. Хотя, это ещё как посмотреть.

Вселенская библиотека

Кейси появился на свет 18 марта 1877 года на ферме близ Хопкинсвилла, штат Кентукки. Известно, что его мать и дед по отцовской линии обладали парапсихическим даром. Мать время от времени слышала голоса, которые подсказывали ей, как поступить в той или иной ситуации, и предостерегали от неприятностей. Если верить книге "Моя жизнь провидца", составленной редактором и издателем Робертом Смитом по дневниковым записям Кейси, и он сам, и его мать Кэрри обладали способностью видеть мёртвых.

Паранормальный дар открылся у Эдгара в детстве, после того, как ему явилось потустороннее существо женского пола — по его описанию не то фея, не то ангел. С тех пор мальчик начал получать информацию, благодаря которой он смог исцелять людей, а также пророчествовать.

Когда Кейси занимался "чтениями", он, по его словам, оказывался в зале без потолка и стен, где его встречал старик, протягивавший ему книгу с нужной записью. Сам Кейси считал, что старик и книга являлись только символами, которые помогали его "ментальному сознанию" получить нужные сведения.

Визиты в Белый дом

Некоторые биографы Кейси утверждают, что его несколько раз вызывали в Вашингтон. В частности, Эдгар якобы побывал на аудиенции у президента США Вудро Вильсона, который в октябре 1919 года перенёс инсульт, вследствие чего у него перестал видеть один глаз и парализовало левую сторону тела. На момент встречи с Кейси президент передвигался в инвалидном кресле.

Кейси провёл чтение, из которого следовало, что время Вильсона подходит к концу, и он уже не сможет восстановить своё здоровье.

Судя по датам, этот визит мог произойти в конце 1919 или в начале 1920 года. Сам провидец рассказывал только, что ему довелось "дать информацию для некоего высокопоставленного человека". Так что, даже неизвестно, встречались ли они с президентом лично. Информацию можно было донести и через доверенных лиц. Друг Кейси Дэвид Э. Кан вспоминал, что визиту способствовал сотрудник президентской Секретной службы полковник Старлинг, который знал Эдгара с детства.

Джозеф Миллард, автор одной из книг о Кейси, пишет, что того неоднократно вызывали в Вашингтон во время Первой мировой войны, но об этом нет никакой информации, так как с ясновидца, очевидно, взяли подписку о неразглашении. Что же касается предсказаний для больного Вильсона, то об этом у Милларда вообще нет никаких сведений. Так или иначе, если Кейси и проводил "чтение" для первого лица государства, то он оказался не в состоянии ему помочь. Вильсон умер в феврале 1924 года, в возрасте 66 лет.

Эдгар Кейси занимался практикой ясновидения и целительства более 40 лет. Скончался он 3 января 1945 года в Вирджиния-Бич. Кстати, оба его сына тогда находились на фронте, и он заранее знал, что умрёт прежде, чем война закончится, и они вернутся домой.

Сбывшееся и несбывшееся

Среди сбывшихся предсказаний Кейси — крупные стихийные бедствия, такие как землетрясение на Аляске в 1964 году или извержения вулка­на Этна в 1960-м и 1971-м. Считается, что Кейси также предсказал

биржевую панику 1929 года и Великую депрессию в США,

Вторую мировую войну,

основание Израиля,

убийство Джона Кеннеди,

крах коммунизма в СССР.

Помимо этого, он изрёк немало апокалиптических пророчеств. Например, он говорил о глобальной катастрофе, которая поменяет земной рельеф так, что на Американском континенте возникнет трещина, а Япония затонет. Но всё это должно было произойти еще в конце прошлого века.

А промахи "спящему целителю" тоже были свойственны. Он предсказывал торжество демократии в Китае и всплытие Атлантиды из океана в конце 1960-х годов. Кроме того, на заре фашизма Кейси уверял, что Гитлер преследует благородную цель объединения всей Европы, и его режим несёт народам счастье и благополучие…

Интересно, что предсказывать мировые события Кейси очень не любил. Он уверял, что на мировую историю влияет множество внешних факторов, а предсказания можно делать только основываясь на текущей ситуации. То есть, можно предсказать, что те или иные события произойдут с определённой вероятностью, но если ситуация радикально изменится, то и будущее изменится тоже. Всё зависит от выбора людей.