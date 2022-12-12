Гороскоп от астролога Кройцер: "Эта неделя будет довольно непростой"

Наступающая неделя обещает быть тяжёлой. Начиная со вторника энергии будут носить довольно непростой характер, поэтому вплоть до пятницы следует проявлять осмотрительность в словах и поступках. В конце недели будут уже благоприятные дни для начинания важных дел, в том числе и для заключения брака. Более подробный гороскоп — в нашем еженедельном обзоре от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря

12.12, понедельник

День Луны, Луна в Раке, Луна убывающая

Неделя начинается с легких и быстрых энергий. Сегодня можно посвятить время себе и своим удовольствиям, приёму лекарств, можно заниматься творчеством и отправляться в непродолжительные путешествия. Новых дел лучше сегодня не начинать.

13.12, вторник

День Марса, Луна в Раке, Луна убывающая

Сегодня преобладают довольно интенсивные энергии, поэтому лучше не начинайте никаких новых серьёзных дел. Вместо этого можно запланировать поход на оздоровительный массаж или просто в спа-салон. Самое время также начать оздоровление организма, также надо будет воздержаться от выяснения отношений.

14.12, среда

День Меркурия, Луна во Льве, Луна убывающая

Энергии среды продолжают быть довольно интенсивными, поэтому постарайтесь провести время на природе и воздержитесь от конфликтных ситуаций. Это время благоприятно для избавления от ненужных вещей в доме.

15.12, четверг

День Юпитера, Луна во Льве, Луна убывающая

Четверг продолжает череду непростых дней, в связи с этим старайтесь сохранять спокойствие и равновесие. Не участвуйте в острых ситуациях, проявляйте рассудительность и не начинайте новых дел. Кроме того, сегодня вы можете посетить музей или культурное мероприятие для разгрузки эмоций.

16.12, пятница

День Венеры, Луна во Льве, Луна убывающая

Наконец на небе наступает затишье и после предыдущих дней можно вздохнуть с облегчением. Пятница подходит для покупки недвижимости, переезда и заключения долгосрочных договоров. Кроме того, пятница считается женским днём, так что побалуйте себя любимую чем-нибудь приятным — вкусным пирожным или новым платьем.

17.12, суббота

День Сатурна, Луна в Деве, Луна убывающая

Энергии субботы носят творческий и лёгкий характер. Сегодня можно заниматься творчеством, танцами и музыкой. Сегодня вы можете давать в долг и посвятить время спортивным занятиям. Также сегодня благоприятно путешествовать и просто радоваться жизни

18.12, воскресенье

День Солнца, Луна в Деве, Луна убывающая

Воскресенье подходит для начала любых важных дел — они обязательно будут иметь успех. Также сегодня можно заниматься творчеством, вступать в брак и радовать себя и близких чем-нибудь приятным. Воскресенье очень благоприятно для составления планов и карт желаний.