Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ирина Гусакова

Гороскоп от астролога Кройцер: "Эта неделя будет довольно непростой"

Гороскопы

Наступающая неделя обещает быть тяжёлой. Начиная со вторника энергии будут носить довольно непростой характер, поэтому вплоть до пятницы следует проявлять осмотрительность в словах и поступках. В конце недели будут уже благоприятные дни для начинания важных дел, в том числе и для заключения брака. Более подробный гороскоп — в нашем еженедельном обзоре от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп от астролога Кройцер: "Эта неделя будет довольно непростой"

Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря

12.12, понедельник

День Луны, Луна в Раке, Луна убывающая

Неделя начинается с легких и быстрых энергий. Сегодня можно посвятить время себе и своим удовольствиям, приёму лекарств, можно заниматься творчеством и отправляться в непродолжительные путешествия. Новых дел лучше сегодня не начинать.

13.12, вторник

День Марса, Луна в Раке, Луна убывающая

Сегодня преобладают довольно интенсивные энергии, поэтому лучше не начинайте никаких новых серьёзных дел. Вместо этого можно запланировать поход на оздоровительный массаж или просто в спа-салон. Самое время также начать оздоровление организма, также надо будет воздержаться от выяснения отношений.

14.12, среда

День Меркурия, Луна во Льве, Луна убывающая

Энергии среды продолжают быть довольно интенсивными, поэтому постарайтесь провести время на природе и воздержитесь от конфликтных ситуаций. Это время благоприятно для избавления от ненужных вещей в доме.

15.12, четверг

День Юпитера, Луна во Льве, Луна убывающая

Четверг продолжает череду непростых дней, в связи с этим старайтесь сохранять спокойствие и равновесие. Не участвуйте в острых ситуациях, проявляйте рассудительность и не начинайте новых дел. Кроме того, сегодня вы можете посетить музей или культурное мероприятие для разгрузки эмоций.

16.12, пятница

День Венеры, Луна во Льве, Луна убывающая

Наконец на небе наступает затишье и после предыдущих дней можно вздохнуть с облегчением. Пятница подходит для покупки недвижимости, переезда и заключения долгосрочных договоров. Кроме того, пятница считается женским днём, так что побалуйте себя любимую чем-нибудь приятным — вкусным пирожным или новым платьем.

17.12, суббота

День Сатурна, Луна в Деве, Луна убывающая

Энергии субботы носят творческий и лёгкий характер. Сегодня можно заниматься творчеством, танцами и музыкой. Сегодня вы можете давать в долг и посвятить время спортивным занятиям. Также сегодня благоприятно путешествовать и просто радоваться жизни

18.12, воскресенье

День Солнца, Луна в Деве, Луна убывающая

Воскресенье подходит для начала любых важных дел — они обязательно будут иметь успех. Также сегодня можно заниматься творчеством, вступать в брак и радовать себя и близких чем-нибудь приятным. Воскресенье очень благоприятно для составления планов и карт желаний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы гороскоп
Новости
Любовь Успенская уже в ближайшие дни получит гражданство России
В Челябинске болевший ОРВИ школьник умер по дороге в больницу
МИД: Россия убеждает Турцию не начинать наземную операцию в Сирии, успехи есть
Reuters: Байден пообещал Зеленскому щедрые поставки вооружения для ВС Украины
Афанасьев об успехе ВС РФ в Артёмовске: тактика штурмовых групп
Игнат: системы ПВО Украины не смогут сбивать иранские ракеты
Владимир Гостюхин не общается с сестрой и дочерью из-за спецоперации на Украине
Пушилин: бойцы РФ применяют иностранную трофейную технику в ДНР против ВСУ
Слуцкий: Виктор Бут стал членом ЛДПР
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ перешли к террористическим методам ведения боёв
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Кирби: Вашингтон считает, что РФ хочет продолжения спецоперации на Украине
Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии Любовь Степушова Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская
Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ уничтожили группу наёмников ВСУ под Донецком
Кашеварова призвала рыть рвы у домов: Так и не поняли до сих пор, что происходит
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Последние материалы
Афанасьев об успехе ВС РФ в Артёмовске: тактика штурмовых групп
Гороскоп от астролога Кройцер: "Эта неделя будет довольно непростой"
Игнат: системы ПВО Украины не смогут сбивать иранские ракеты
Выводы американского полковника: Россия сильнее стран НАТО, вместе взятых
Владимир Гостюхин не общается с сестрой и дочерью из-за спецоперации на Украине
Пушилин: бойцы РФ применяют иностранную трофейную технику в ДНР против ВСУ
Слуцкий: Виктор Бут стал членом ЛДПР
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ перешли к террористическим методам ведения боёв
ВСУ: прорыв к Крыму и вглубь РФ начнётся с HIMARS и БПЛА
Кулеба назвал полное отключение электроэнергии на Украине реалистичным сценарием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников