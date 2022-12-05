Гороскоп от ведического астролога Кройцер: "Полнолуние в Тельце произойдёт в среду"

Основным событием наступающей недели является полнолуние в Тельце, которое произойдет в среду. Энергии недели в целом носят довольно активный и творческий характер, хотя в пятницу и субботу стоит проявить осмотрительность в отношении своих эмоций и избегать конфликтов.

Гороскоп на неделю с 05 по 11 декабря

05.12, понедельник

День Луны, Луна в Овне, Луна растущая

В понедельник преобладают довольно интенсивные энергии. Сегодня можно посвятить время избавлению от всего ненужного и устаревшего, самое время провести ревизию вещей и избавиться от захламлённости. Постарайтесь воздержаться от выяснения отношений, контролируйте свои эмоции.

06. 12, вторник

День Марса, Луна в Овне, Луна растущая

В день перед полнолунием лучше всего подготовиться к наступающему событию, сосредоточиться на решении бытовых вопросов. А вот от начинания новых дел лучше воздержаться.

07.12, среда

День Меркурия, Луна в Тельце, Полнолуние

День полнолуния всегда полон благоприятных энергий. В это время лучше всего заняться медитацией, составлением планов на новый лунный цикл, а также это очень хороший повод помянуть своих предков. Погуляйте под полной луной и напитайтесь её энергией и силой.

08.12, четверг

День Юпитера, Луна в Тельце, Луна убывающая

Энергии четверга носят творческий и лёгкий характер. Сегодня можно заниматься творчеством, танцами и музыкой, вступать в брак. Также сегодня благоприятно путешествовать и просто радоваться жизни. Порадуйте себя вкусным обедом или расслабляющей ванной с массажем.

09.12, пятница

День Венеры, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Энергии пятницы являются более интенсивными, чем в предыдущие дни. Для избежания неприятностей постарайтесь держать посильный пост, медитировать и не вступать в конфликты. Если есть возможность, проведите время на природе.

10.12, суббота

День Сатурна, Луна во Близнецах, Луна убывающая

Энергии субботы продолжают быть непростыми, сегодня можно заниматься стрижкой волос и косметическими процедурами. Вместе с тем лучше воздержаться от поездок или больших покупок. Следите за своими эмоциями.

11.12, воскресенье

День Солнца, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Воскресенье носит более спокойный характер, чем предыдущие дни. Сегодня можно устраиваться на новую работу, приобретать транспортные средства, переезжать на новое место. Кроме того, это время благоприятно для садоводства и начала лечения.

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