Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ирина Гусакова

Гороскоп от ведического астролога Кройцер: "Полнолуние в Тельце произойдёт в среду"

Гороскопы

Основным событием наступающей недели является полнолуние в Тельце, которое произойдет в среду. Энергии недели в целом носят довольно активный и творческий характер, хотя в пятницу и субботу стоит проявить осмотрительность в отношении своих эмоций и избегать конфликтов. 

Гороскоп от ведического астролога Кройцер: "Полнолуние в Тельце произойдёт в среду"

Гороскоп на неделю с 05 по 11 декабря

05.12, понедельник

День Луны, Луна в Овне, Луна растущая

В понедельник преобладают довольно интенсивные энергии. Сегодня можно посвятить время избавлению от всего ненужного и устаревшего, самое время провести ревизию вещей и избавиться от захламлённости. Постарайтесь воздержаться от выяснения отношений, контролируйте свои эмоции.

06. 12, вторник

День Марса, Луна в Овне, Луна растущая

В день перед полнолунием лучше всего подготовиться к наступающему событию, сосредоточиться на решении бытовых вопросов. А вот от начинания новых дел лучше воздержаться.

07.12, среда

День Меркурия, Луна в Тельце, Полнолуние

День полнолуния всегда полон благоприятных энергий. В это время лучше всего заняться медитацией, составлением планов на новый лунный цикл, а также это очень хороший повод помянуть своих предков. Погуляйте под полной луной и напитайтесь её энергией и силой.

08.12, четверг 

День Юпитера, Луна в Тельце, Луна убывающая

Энергии четверга носят творческий и лёгкий характер. Сегодня можно заниматься творчеством, танцами и музыкой, вступать в брак. Также сегодня благоприятно путешествовать и просто радоваться жизни. Порадуйте себя вкусным обедом или расслабляющей ванной с массажем.

09.12, пятница

День Венеры, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Энергии пятницы являются более интенсивными, чем в предыдущие дни. Для избежания неприятностей постарайтесь держать посильный пост, медитировать и не вступать в конфликты. Если есть возможность, проведите время на природе.

10.12, суббота

День Сатурна, Луна во Близнецах, Луна убывающая

Энергии субботы продолжают быть непростыми, сегодня можно заниматься стрижкой волос и косметическими процедурами. Вместе с тем лучше воздержаться от поездок или больших покупок. Следите за своими эмоциями.

11.12, воскресенье

День Солнца, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Воскресенье носит более спокойный характер, чем предыдущие дни. Сегодня можно устраиваться на новую работу, приобретать транспортные средства, переезжать на новое место. Кроме того, это время благоприятно для садоводства и начала лечения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Предсказания Сидика Афгана для России к 2025 году
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Новости
Ходаковский заявил, что ситуация в Артёмовске сложнее, чем была в Мариуполе
Поддубный: на Артёмовском направлении ВСУ несут тяжёлые ежесуточные потери
Марочко: девять мирных жителей погибли при ударе ВСУ по Алчевску
Губернатор: причина взрыва в Ярославле — самовольная эксплуатация приборов
Джулия Робертс смутила фанатов платьем с портретами Джорджа Клуни
Politico: США намерены увеличить военную помощь ВСУ до 20 000 снарядов в месяц
Власти ХМАО подтвердили гибель человека при взрыве газа в Нижневартовске
Вертолёт ВКС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ: "Хорошо взорвались"
Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом рассказал о причинах драки
Глава Саратовской области о громком хлопке в Энгельсе: "Никаких ЧП не произошло"
Популярное
Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком

Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.

Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком
Руденко: командиры армии России в Бахмуте переиграли офицеров США
Руденко: командиры армии России в Бахмуте переиграли офицеров США
The Hill: потолок цен на нефть имеет все признаки надвигающегося на Запад фиаско
Скотт Риттер: Россия одержит победу на Украине летом 2023 года
Знак зодиака 5 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев В Китае запускают массовое производство робокотов Анастасия Жукова "Тушите свет": Путин не мог не отреагировать на планы Киева по запрету УПЦ Любовь Степушова
Бронегруппа ВСУ пошла в атаку у Авдеевки и встретилась с батальоном "Спарта"
Спикер ВСУ Череватый заявил, что ВС РФ используют украинскую тактику у Бахмута
Чеченские бойцы отомстили грузинским наёмникам за казни российских солдат
Чеченские бойцы отомстили грузинским наёмникам за казни российских солдат
Последние материалы
Глава Саратовской области о громком хлопке в Энгельсе: "Никаких ЧП не произошло"
Версаль — вселенная Короля-Солнце
Corriere della Serra: военные ВСУ разочарованы итальянскими миномётами 1966 года
Лия Ахеджакова восхитилась спектаклем Анатолия Белого в Израиле
Алексей Кудрин стал советником по корпоративному развитию в компании "Яндекс"
ВО: командование ВСУ доложило НАТО о невозможности наступления в морозы
Экстренные службы: на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, есть погибшие
Командование ВСУ отправляет в наступление резервистов и пограничников
Лайма Вайкуле осудила нападки на Пугачёву: "Она содержала всю Россию"
Lidovky: в Чехии 50 человек за поддержку СВО РФ на Украине попали под "уголовку"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников