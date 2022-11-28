Гороскоп от астролога Кройцер: "В четверг лучше воздержаться от новых проектов"

Наступающая неделя наполнена активными и творческими энергиями. В течение этого периода очень продуктивно заниматься планированием, творчеством и просто радоваться окружающему миру. На этой неделе будет благоприятно заключать брак и творить. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря

28.11, понедельник

День Луны, Луна в Козероге, Луна растущая

Последние дни ноября знаменуются активными и созидательными энергиями. Сегодня можно совершать путешествия, заниматься садоводоством и решать бытовые вопросы. На этот день также можно запланировать торжество или просто дружескую вечеринку.

29.11, вторник

День Марса, Луна в Козероге, Луна растущая

Вторник — день движения, его энергии легкие и подвижные. Сегодня можно провести сеанс массажа, позаниматься в спортзале. Также этот день очень благоприятен для покупки транспортных средств или переезда.

30.11, среда

День Меркурия, Луна в Водолее, Луна растущая

В последний день месяца энергии продолжают носить творческий и подвижный характер. Сегодня благоприятно заниматься интеллектуальными делами, изучать языки, заниматься творчеством, а также медитировать. Также сегодня очень хорошо навещать родных и друзей, заниматься бытовыми делами и начинать лечение.

01.12, четверг

День Юпитера, Луна в Водолее, Луна растущая

Декабрь начинается с довольно сложных энергий. Лучше воздержаться от начала любых дел и сосредоточиться на бытовых вопросах и сохранении внутреннего равновесия и спокойствия. Постарайтесь также воздержаться от конфликтов и выяснения отношений.

02.12, пятница

День Венеры, Луна в Рыбах, Луна растущая

Пятница также наполнена активными энергиями, но они носят уже более созидательный характер. Сегодня очень хороший день для творческих занятий, уборки, садоводства. Также сегодня можно начинать любые дела, если вы хотите добиться быстрых результатов. Этот день также благоприятен для начала обучения или интеллектуальных занятий.

03.12, суббота

День Сатурна, Луна в Рыбах, Луна растущая

Суббота наполнена легкостью и творчеством. Сегодня можно устроить день детокса и оздоровления, а также заниматься любимым рукоделием. Также этот день подходит для заключения брака, покупки транспортного средства и планирования.

04.12, воскресенье

День Солнца, Луна в Овне, Луна растущая

Сегодня вы можете заниматься творчеством, давать в долг, назначать операции и проводить чистку организма. Кроме того, это время подходит для недалеких путешествий, занятий спортом и начала лечения.

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