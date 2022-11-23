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Астрологи: "Скорпион, Овен, Лев и ещё три знака зодиака — самые сложные"

Гороскопы

Мы все сложны по-своему. Некоторые люди хитры и манипулируют, используя окружающих, чтобы получить то, что они хотят. Другие эмоциональны и капризны, не в состоянии контролировать свои мысли и чувства. Кроме того, есть люди, которые часто не способны с уверенностью понять даже свои собственные эмоции. Астрологи назвали шесть самых непростых знаков зодиака.

Астрологи: "Скорпион, Овен, Лев и ещё три знака зодиака — самые сложные"

Шесть самых сложных знаков зодиака

Лев

Львы стремятся изобразить уверенность и силу, но не обладают достаточной эмоциональной силой, чтобы поддержать это.

"Этот огненный знак любит быть в центре внимания, он очень драматичен и горд и всегда хочет править балом, — говорит астролог Линда Берри. — У Львов большое эго, поэтому они часто не ценят других".

Однако иногда им трудно поддерживать эту видимость. "В дополнение к этим сложным эмоциональным чертам они могут быть незрелыми и закатывать истерики, даже проявляя агрессию", — говорит Берри.

Близнецы

Благодаря своей зодиакальной двойственности Близнецы по своей сути сложные. Их отличает главное качество — нерешительность. Они могут строить с вами планы, а затем отменить их в последнюю минуту.

"Близнецы легко адаптируются и умны, поэтому могут лгать, даже не вспотев, — говорит Берри. — Это самый поверхностный знак зодиака. Они могут легко импровизировать, демонстрируя свою двуличность".

С Близнецами вы никогда точно не знаете, что получите в итоге.

Овен

Первый знак зодиака, Овен часто спешит и всегда хочет быть лидером.

"Как конкурентный огненный знак, Овен обладает сильной эмоциональной агрессией, чтобы добиться успеха и победить, — говорит Берри. — Они редко отказываются от всего, что задумали, особенно если это связано с властью".

Рыбы

Рыбы находятся последними на зодиакальном круге, поэтому их личности включают в себя черты всех остальных знаков. "Их главная особенность в том, что они могут легко поставить себя на место других людей и показать, что понимают чувства и действия человека", — говорит астролог Алиса Альта.

Однако именно их чрезмерно активное воображение делает их по-настоящему сложными для посторонних.

"Представителям этого знака следует более трезво мыслить, — советует Альта. — Они должны понимать, что могут провести годы в своём мире фантазий, что определенно делает их жизнь ярче, но когда приходит время предпринимать серьезные действия, гораздо лучше видеть вещи такими, какие они есть на самом деле".

Рак

Чувства Рака иногда сравнивают с глубоким колодцем: "Если что-то упадет туда, найти это практически невозможно", — говорит Альта.

Раки испытывают сильные эмоции, часто противоречивые.

"Из-за этого могут случаться абсолютно абсурдные ситуации, — объясняет Альта. — Например, все вокруг могут говорить мужчине-Раку, что он вроде бы влюблен в какую-то женщину, но он может изо всех сил отрицать это, хотя в глубине души знает, что это правда".

Только спустя годы он признается себе, что на самом деле был влюблен в эту женщину.

Ракам особенно полезно открыться и рассказать о своих чувствах друзьям или семье, это поможет им справиться со своими эмоциями.

Скорпион

Если у вас есть знакомый Скорпион, то вряд ли вы будете спорить с тем, что это один из самых сложных знаков зодиака.

"Известные своим "жалом скорпиона", они обладают силой и настойчивостью, чтобы справиться с любым вызовом, стоящим на их пути, и на своём пути к достижению целей они любят хранить секреты, а также распространять сплетни, которые помогут их делу, — говорит Берри. — Эта черта, наряду с их скрытным характером, делает их абсолютно непредсказуемыми".

Но Скорпионы часто так же непредсказуемы и для себя. "Им трудно понять себя из-за глубины своих скрытых эмоций, что вызывает деструктивные тенденции в их собственной жизни, а также в жизни окружающих", — говорит Берри.

Они могут терпеть и причинять сильную боль, что делает их аномалией для более прямолинейных знаков. Другими словами, их сложность не знает границ.

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