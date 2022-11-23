Астрологи: "Телец, Весы, Рак и ещё три знака зодиака — самые спокойные"

Кого-то звезды наградили повышенной возбудимостью, эти люди впадают в истерику по малейшему поводу, но кому-то повезло родиться со стальными нервами и непрошибаемой бронёй. Астрологи назвали, каких знаков зодиака это коснулось.

Шесть самых спокойных знаков зодиака

Телец

Этот земной знак, как известно, хладнокровен. Тельцы имеют репутацию упрямых и даже немного ленивых. Их отличает приземлённая чувственность и необходимость всё обдумывать. Астролог Лиза Барретта рассказывает, что заземлённый Телец может "терпеливо оценивать большинство ситуаций и спокойно находить решение".

Они также лучше всего себя чувствуют в спокойной обстановке. "Телец требует, чтобы вы оставляли свои проблемы на пороге, потому что не хочет, чтобы какие-либо проблемы нарушали его комфортную рутину", — добавляет Барретта.

Стрелец

Стрелец, последний огненный знак зодиака, отличается любопытством, жаждой знаний и желанием видеть вещи более глубоко. Это также изменчивый знак, который связан с гибкостью и приспособляемостью. Стрелец — самый оптимистичный знак зодиака, он не воспринимает вещи слишком серьезно.

"Стрельцы понимают общую картину, именно поэтому им нравится просто расслабляться и сохранять спокойствие, — объясняет автор статей по астрологии Леа Голдберг. — Они стараются держаться подальше от людей, которые сплетничают или устраивают драмы".

Весы

Весы — это зодиакальный хамелеон, желающий угодить всем и сразу. Этим знаком правит Венера, планета гармонии и любви. Весы — прирожденные дипломаты. Им потребуется время, чтобы взвесить все за и против в любой ситуации, они не будут бросаться сломя голову, поэтому со стороны кажется, что они слишком холодные и уравновешенные.

"Весы не реагируют, когда люди осуждают их в лицо, — говорит Голдберг. — Они действительно умеют расслабляться, особенно на природе где-нибудь у океана". "Единственное исключение состоит в том, что Весы отчаянно нуждаются в красоте вокруг себя, чтобы успокоить свои нервы", — добавляет Голдберг.

Рыбы

Рыбы отличаются чуткостью, они известны тем, что представляют себе более радужную картину, чем на самом деле. Хотя они предпочитают прятаться от реальности, Рыбы всё же хотят помогать другим, часто выступая в роли личного терапевта для окружающих. "Рыбы могут быть исключительно спокойными, поскольку они прекрасно понимают действия других", — говорит Голдберг.

Осознавая свою чувствительную натуру, Рыбы стараются сохранить свою зону комфорта.

"Как эмоциональный водный знак, их энергия истощается, когда они общаются с неправильными людьми", — объясняет астролог Рэйчел Клэр.

Рыбы успокаивают свои нервы, проводя время над своими художественными проектами.

Козерог

Амбициозные, жизнерадостные и невероятно целеустремленные Козероги не смогли бы достичь всех своих высоких карьерных целей, если бы не умели сосредотачиваться и сохранять спокойствие.

"Козерог часто считается самым надежным из всех знаков зодиака, известным своей ответственностью и трудолюбием", — говорит астролог Матиас Деттманн.

Эти черты применимы и за пределами офиса.

"Всякий раз, когда возникает кризис, убедитесь, что у вас есть Козерог на борту, — говорит Барретта. — Этот структурированный знак, управляемый Сатурном, знает, как спокойно относиться к любым потрясениям".

Они вряд ли будут отвлекаться на драму. Когда все остальные ведут себя по-детски, они серьезны и жаждут стабильности. А поскольку мудрость приходит с возрастом, Козероги становятся более спокойными и беззаботными, когда им за 80.

Рак

Раки интуитивны и лояльны, и они ожидают того же от вас. Они очень гармоничны со своими чувствами и чувствами других. Раки известны своим нежным и заботливым характером.

Рак является домоседом, шумной вечеринке он предпочтёт просмотр фильма на уютном диване.

"Этот чувствительный знак зодиака скорее ляжет спать, чем будет иметь дело с какими-то сверхъестественными, подозрительными ситуациями", — говорит Барретта.

Рак предпочитает сохранять спокойствие, потому что плохо справляется с эмоциональной перегрузкой. Ему нравится проводить время в одиночестве.

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