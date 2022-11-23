Финансовый астролог: "Натальная карта поможет быстрее достичь цели"

Тема увеличения доходов — самая популярная в нынешний момент времени. Когда вы хотите заработать деньги, строите план, внедряете его — вы делаете эти шаги на основе опыта других людей. Подойдёт этот опыт для вас или нет — на старте неизвестно. И есть большой риск потратить деньги и время на конструкции, которые не сработают. Устранить эти риски помогает натальная карта. Это уникальный набор ключей по каждой сфере вашей жизни. Финансовый астролог Наталья Сова поделилась с читателями Pravda.Ru лайфхаками, которые помогут прийти короткой дорогой к вашим целям.

Как пользоваться натальной картой для достижения целей

Для начала важно научиться определять свою зону комфорта. И здесь замусоленное — выйти из зоны комфорта — не работает. Прежде чем откуда-то выйти, нужно туда зайти. При этом мало кто в реальности знает, что для них является зоной комфорта. При условии что мы понимаем, что зона комфорта — это наше состояние и события вокруг нас, при которых психика расслабляется.

Лайфхак 1

Напишите, что даёт вам ощущение безопасности и расслабленности. Для одних это запасы еды в холодильнике, для других — это возможность иметь близких друзей. В натальной карте эти вещи подсвечивает Луна — знак, дом, аспекты, диспозиция. После того как вы понимаете, что даёт вам спокойствие, можно двигаться к так называемой зоне смыслов. За это в натальной карте отвечает Солнце — знак, дом, аспекты, диспозиция. Это намерение человека, его смысл жизни, возможность играть с жизнью и экспериментировать. Ошибаться, анализировать и рефлексировать и снова идти в эксперимент. Цели и хочухи. Причём "хочу жене шубу" или "квартиру маме" не является вашей истинной хочухой.

Лайфхак 2

Напишите минимум 100 целей и поставьте дедлайны. Пусть теперь поработает ваша РАС — ретикулярная активирующая система головного мозга. И подкинет вам варианты достижения этих целей. Ну и после этого, конечно же, необходимо углубиться в финансовый вопрос. В натальной карте от и до это опишет Венера — её знак, дом, аспекты, диспозиция. И конечно же, тематический анализ второго дома.

Лайфхак 3

Начните вести учёт доходов и расходов. Перепишите ваши базовые потребности и оцифруйте их. Посмотрите, какой у вас бюджет — дефицитный (когда расходы превышают доходы) или профицитный (когда доходы превышают расходы). Начните накапливать деньги, откладывая минимум 10% от вашего ежемесячного дохода. Эти советы точно увеличат ваш доход. Ну а если в эти советы внедрить ваши индивидуальные ключи из натальной карты, то рост доходов будет очень мощным.

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