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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Скорпион, Овен, Рак и ещё три знака зодиака — самые злобные"

Гороскопы

У вас есть подруга, которая больше сплетничает, чем говорит что-то хорошее? Может, у вас был партнёр, который срывался на вас при малейшем неудобстве? Независимо от обстоятельств, скорее всего, вы знали таких людей, которые привыкли самоутверждаться, унижая других. Астрологи считают, что этому есть причина.

Астрологи: "Скорпион, Овен, Рак и ещё три знака зодиака — самые злобные"

Шесть самых злобных знаков зодиака

Близнецы

Хотя Близнецы известны своим игривым и веселым характером, у них есть и более тёмная сторона.

"В астрологии Близнецы считаются самым остроумным знаком, но с болтливым Меркурием, управляющим созвездием, острота ума также может выражаться в остроте языка", — говорит астролог Шарлотта Кинг.

"У Близнецов есть две точки зрения или мнения по любому вопросу, но когда они находятся в тени, они могут делиться только тем, что в их интересах. Если вы слышите сплетни о себе, возможно, они исходят от Близнецов!"

Если вам нужно остудить сплетников-Близнецов, лучше всего прекратить общение, как только они начнут негативно отзываться о ком-то. Это остановит разговор прямо на ходу, так что у них даже не будет возможности поязвить.

Скорпион

Склонность Скорпиона делать из мухи слона известна. Астролог и нумеролог Сидхарт Кумаар предупреждает об их сильной жажде мести.

"Этот загадочный знак никогда не забывает, если кто-то причинил им боль или высказался неуважительно, они строят самые сложные планы расплаты".

К счастью, вам не придется слишком часто беспокоиться об их мстительном настроении. "Отрицательные черты Скорпиона можно легко обуздать добротой, правдивостью и пониманием", — говорит Кумаар.

Овен

Овны известны своим авантюрным и страстным характером.

"Управляемый огненным Марсом, Овен любит побеждать и всегда ставит себя на пьедестал, — объясняет Кумаар. — Он также может легко обидеться, если кто-то попытается сорвать его корону. Если Овен обижен, то может ответить резко, чтобы разрушить вашу уверенность в себе и подпитать годы травмы".

Однако под этой резкостью скрывается тот, кто хочет чувствовать себя понятым и оцененным.

Телец

Телец, как правило, чрезвычайно лоялен, и чаще всего он кажется окружающим спокойным и собранным. Но многие люди не знают, как легко это может измениться за считанные минуты.

"Легкий на подъем и очень хладнокровный Телец кажется безобидным, и он таковым является до тех пор, пока вы не заденете что-то близкое его сердцу, — говорит Камаар. — Весь ад разверзнется, если Телец решит отомстить вам, он будет использовать вашу уязвимость, чтобы нанести удар".

Водолей

Хотя этот воздушный знак может быть весьма эмоциональным, он часто изолирует себя от самых близких людей. Чувство превосходства время от времени доминирует у Водолеев.

"Иногда им кажется, что они всемогущие существа, когда верят, что знают больше всех, а окружающие в каком-то смысле ниже их, — говорит Кинг. — Водолей во власти — это страшное зрелище!"

Рак

Раки известны своей капризностью и негативностью, но это не единственное, о чем следует беспокоиться, переходя им путь.

Кинг отмечает, что Раки немедленно защищаются почти от всего, даже от приятных вещей! Злоба носит защитный характер и основана на безопасности, поэтому если вы огорчите Рака, будьте готовы почувствовать укус!

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