Астролог Кройцер: "В новолуние откажитесь от новых проектов"

Наступающая неделя начинается с благоприятных и творческих энергий, а в среду произойдет новолуние. Наступит время обновления и новых возможностей. Вторая половина недели будет довольно сложной, поэтому постарайтесь в этот период контролировать свои эмоции, а в субботу всё снова будет уже спокойно и способствовать творчеству и успеху. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября

21.11, понедельник

День Луны, Луна в Деве, Луна убывающая

Неделя начинается с благоприятных энергий. Сегодня можно проводить праздники, заниматься творчеством, давать в долг и начинать свое дело. Это время для приятного времяпрепровождения, также это время подходит для недалеких путешествий, занятий спортом и начала лечения

22. 11, вторник

День Марса, Луна в Весах, Луна убывающая

Энергии вторника легкие и активные. Сегодня можно покупать транспортное средство, совершать переезд, проводить праздники. Если у вас не намечается никаких особенных событий, то день можно посвятить садоводству и бытовым делам. Очень благоприятно начинать лечение.

23.11, среда

День Меркурия, Луна в Весах, Новолуние

В среду происходит новолуние, которое несёт энергии обновления. Сегодня очень благоприятно медитировать, убирать дом, принимать очищающие ванны. Лучше не начинать никаких новых проектов, а сосредоточиться на текущем моменте.

24.11, четверг

День Юпитера, Луна в Скорпионе, Луна растущая

Четверг носит легкий характер. Сегодня вы можете заниматься творчеством, давать в долг, назначать операции и проводить чистку организма. Кроме того, это время подходит для недалеких путешествий, занятий спортом и начала лечения.

25.11, пятница

День Венеры, Луна в Скорпионе, Луна растущая

В пятницу преобладают сложные энергии. Лучше воздержаться от начала любых дел и сосредоточиться на бытовых вопросах и сохранении внутреннего равновесия и спокойствия.

26.11, суббота

День Сатурна, Луна в Стрельце, Луна растущая

Энергии субботы довольно интенсивны. Постарайтесь избегать конфликтов и выяснений отношений. Вместе с тем день подходит для избавления от всего ненужного и неиспользуемого. Старайтесь контролировать свои эмоции.

27.11, воскресенье

День Солнца, Луна в Стрельце, Луна растущая

Воскресенье уже наполнено более спокойной энергией. Сегодня можно покупать транспортное средство, совершать переезд, заниматься творчеством. Очень благоприятно начинать лечение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.