Астрологи: "Весы, Водолей, Овен и ещё три знака зодиака — самые рассеянные"

У многих в окружении есть рассеянные люди. Они часто теряют важные документы (о, и где опять паспорт?), возможно, даже отвлекаются или уходят в себя во время важных разговоров или оставляют после себя беспорядок. Возможно, этому найдут объяснение астрологи.

Самые рассеянные знаки зодиака

Весы

Этот дружелюбный и очаровательный знак может казаться рассеянным в глазах других.

"Чтобы Весы были счастливы, всё должно быть сбалансировано, — говорит астролог Тара Беннет. — Часто Весы тратят так много времени на анализ ситуаций, что у них просто не хватает времени".

Есть вероятность, что они задержат по срокам групповой проект или опоздают на день рождения. Как говорит Беннет, иногда "Весам нужно перестать смотреть на плюсы и минусы той или иной ситуации и больше сосредоточиться на жизни".

Рак

Рак заботливый и чуткий, он часто ставит потребности других выше своих собственных. К сожалению, это может приводить к сбоям в личном расписании, отмечает астролог Инбаал Хонигман.

"Если они хотят посвящать час каждое утро уборке или работе с документами, но звонит друг, расстроенный после расставания с девушкой или нуждающийся в помощи с переездом, то Раки забудут о своих планах и отправятся помогать", — объясняет она.

Водолей

Водолей известен своей избыточной креативностью. Но наравне с творчеством может быть немного хаоса.

"Они отлично фокусируются, поэтому при работе над проектом они — сама аккуратность. Но когда приходят в голову идеи, они сваливаются на бедного Водолея все сразу. Бывает, что выбрать не так-то просто, поэтому они выбирают всё", — отмечает Хонигман.

Неудивительно, что многие из начинаний вскоре отваливаются сами собой.

Овен

Овны предпочитают быть первыми во всём. "Вспыльчивые и возбудимые, они перескакивают с проекта на проект и занимаются только увлекательной работой, а скучные дела оставляют на потом", — говорит Хонигман.

Этот знак будет прыгать с вечеринки на вечеринку, поддерживать несколько точек зрения и говорить "да" почти всем. Из-за этого они часто опаздывают, отвлекаются и не могут полностью сосредоточиться на чем-то одном. Со стороны кажется, что они слегка рассеянны.

Стрелец

Если у вас есть друг Стрелец, то вы, вероятно, знаете, что он весьма импульсивен. Стрельцы всегда делают то, что им взбредёт в голову, — они бронируют билеты на рейс, планируют предстоящую туристическую поездку или заказывают классный ужин. Однако иногда они упускают детали.

"Стрельцы предпочитают придумывать идеи для своих следующих приключений, а не планировать их на самом деле, — говорит Беннет. — Пропустив текст, написанный мелким шрифтом, и сосредоточившись на предстоящем веселье, Стрельцы должны помнить, что дьявол кроется в деталях".

Так, они часто пытаются путешествовать с просроченным паспортом или бронируют столик в ресторане, не задумываясь о своём бюджете.

Близнецы

Близнецы имеют двойственную природу, которая часто разрывает их на две части, поэтому неудивительно, что они часто кажутся рассеянными.

"Управляемые Меркурием, Близнецы с их страстью к общению стремятся получить как можно больше удовольствия от болтовни, — говорит Хонигман. — Близнецы — одаренные писатели и творческие люди, и у них повсюду будут лежать листки с набросками и наполовину написанные стихи".

У них много социальных обязательств, но они пребывают в состоянии хаоса. Конечно, вы можете рассчитывать на то, что Близнецы станут душой вечеринки. Но вы не всегда можете рассчитывать на то, что они прибудут на неё.

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