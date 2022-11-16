Астрологи: "Лев, Дева, Весы и ещё три знака зодиака — самые глупые"

У многих в окружении наверняка есть люди, которые легко получили бы диплом клоуна на школьном утреннике. Они беззаботны, любят смешить других и обычно думают только о том, как бы хорошо провести время. Вы когда-нибудь задумывались, откуда берётся глупость? Скорее всего, это как-то связано с астрологией.

Самые глупые знаки зодиака

Овен

Овен, первый знак зодиака, марширует в такт собственному барабану. Овны немного экстравагантны, и их юмор не всегда понятен всем остальным, но благодаря этому они столь забавны и уникальны в глазах других.

"Овны глупы, потому что они просто не хотят выставлять себя дураками, — говорит астролог Райан Марквардт. — Их не волнует, что о них подумают другие".

Им нравится быть в центре внимания, и им все равно, даже если им приходится изображать шута. Не волнуйтесь, вас всегда будут развлекать, если вы находитесь в присутствии этих огненных знаков.

Весы

Весы любят баланс и позитив, поэтому, хотя иногда они могут быть серьезными, неудивительно, что они также не бояться выглядеть глупо. К счастью, шутки у Весов не переходят в оскорбления, говорит астролог Эмили Ньюман. Эти воздушные знаки всегда стремятся сделать других людей счастливыми и часто ведут себя при этом до смешного глупо!

Дева

Девы, как правило, кажутся более серьезными, чем другие знаки, но это только потому, что они хотят лучшего для окружающих. Однако когда они позволяют себе глупость, то это скорее сарказм или чёрный юмор. С Меркурием в качестве правящей планеты эти люди знают, как хорошо общаться, и могут точно понять, когда необходимо глупое поведение.

"Девы умеют шутить или говорить что-нибудь забавное", — говорит Ньюман.

Марквардт добавляет: "Они тупые, потому что могут говорить совершенно неуместные вещи".

Лев

Львы любят быть в центре внимания, и им все равно, как этого добиться.

"Если они отнесутся к этому серьёзно, то из них могут получиться потрясающие стендап-комики", — говорит Ньюман.

Глупое поведение этого огненного знака проявляется в случае беспомощности, у Львов вполне могут возникать нелепые вспышки гнева или глупые истерики, если они чувствуют, что уже не на олимпе.

Близнецы

Как один из воздушных знаков, Близнецы плывут по течению и не воспринимают жизнь слишком серьезно. Эти люди любят шутить и с удовольствием используют своё чувство юмора, чтобы спасти положение.

"Близнецы не могут сидеть на месте и концентрировать свои мысли на чем-то одном, а рассеянная энергия во многих случаях выглядит глупо", — говорит Марквардт. Эти общительные знаки любят участвовать в разговорах, но вы никогда не знаете, чего от них можно ожидать.

Водолей

Водолеи обычно кажутся чудаками, они любят выделяться среди толпы. Эти воздушные знаки, может, даже и не хотели бы развлекать других, но в итоги они делают это помимо воли, потому что есть естественная потребность быть частью коллектива.

"У них такое странное чувство юмора — они вроде серьезные, немного остроумные, немного игривые и раздражающе умные", — говорит Марквардт.

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