Иногда бывает трудно определить, лжёт ли вам человек. Возможно, вы очарованы его обаянием, добротой или просто не замечаете, что вас водят за нос. И тогда в дело вступает астрология.
Тельцы меньше всего склонны лгать, однако если они вступили на этот порочный путь, то будут придерживаться своей версии до победного конца.
"Тельцами управляет второй дом ценностей, а это означает, что моральные принципы невероятно важны для них, — говорит астролог Лорен Эш. — Однако если Телец считает, что ложь поможет ему достичь цели, то он не откажется от этого варианта".
Тем не менее будьте осторожны: если Тельца поймать, то он будет всё отрицать. Так что убедитесь сначала, что у вас есть улики.
Представители этого знака зодиака умеют очаровывать. Скорпионы часто говорят людям именно то, что они хотят услышать. Их можно считать заклинателями, поскольку они прекрасно владеют словом и умеют красиво говорить.
Эмоциональные и заботливые Раки могут использовать свои черты характера в корыстных интересах. "Никто так не умеет рассказывать слезливые истории, как Раки, — объясняет Эш. — Их материнская интуиция может стать оружием в дружеской словесной войне". Загнанные правдой в угол, Раки часто избегают признания своей вины, а иногда в ответ могут и атаковать.
Ни для кого не секрет, что Львы любят покрасоваться. Склонность к драматизму дает им преимущество, когда дело доходит до рассказывания историй. Гордый Лев, управляемый созидательным пятым домом и находящийся под влиянием фиксированной энергии огня, "скорее будет лгать, чтобы защитить свое эго, чем признается, что его поймали на лжи". Если они решатся на ложь, то вложат всю свою энергию в воплощение своей версии правды в жизнь.
Не ведитесь на Деву. Да, этот знак земли часто остается незамеченным, но, по словам Эш, Дева хитра и остроумна, поэтому очень легко попасть в её сети.
"Что отличает Деву, так это её острый взгляд на детали и способность быстро соображать", — говорит она. Девы одинаково хорошо умеют врать и разоблачать чужие блефы.
Близнецов недаром называют двуличными, они самые искусные лжецы. А поскольку ими управляет коммуникабельный Меркурий, Близнецы "благословлены даром болтливости".
"Они знают, как приспособить свои слова к любой ситуации, они не гнушаются и ролью "адвоката дьявола", — говорит Эш.
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