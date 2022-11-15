Астролог Эш: "Лев, Дева, Скорпион и ещё три знака зодиака — искусные лжецы"

Иногда бывает трудно определить, лжёт ли вам человек. Возможно, вы очарованы его обаянием, добротой или просто не замечаете, что вас водят за нос. И тогда в дело вступает астрология.

Какие знаки зодиака лучше всего умеют врать

Телец

Тельцы меньше всего склонны лгать, однако если они вступили на этот порочный путь, то будут придерживаться своей версии до победного конца.

"Тельцами управляет второй дом ценностей, а это означает, что моральные принципы невероятно важны для них, — говорит астролог Лорен Эш. — Однако если Телец считает, что ложь поможет ему достичь цели, то он не откажется от этого варианта".

Тем не менее будьте осторожны: если Тельца поймать, то он будет всё отрицать. Так что убедитесь сначала, что у вас есть улики.

Скорпион

Представители этого знака зодиака умеют очаровывать. Скорпионы часто говорят людям именно то, что они хотят услышать. Их можно считать заклинателями, поскольку они прекрасно владеют словом и умеют красиво говорить.

Рак

Эмоциональные и заботливые Раки могут использовать свои черты характера в корыстных интересах. "Никто так не умеет рассказывать слезливые истории, как Раки, — объясняет Эш. — Их материнская интуиция может стать оружием в дружеской словесной войне". Загнанные правдой в угол, Раки часто избегают признания своей вины, а иногда в ответ могут и атаковать.

Лев

Ни для кого не секрет, что Львы любят покрасоваться. Склонность к драматизму дает им преимущество, когда дело доходит до рассказывания историй. Гордый Лев, управляемый созидательным пятым домом и находящийся под влиянием фиксированной энергии огня, "скорее будет лгать, чтобы защитить свое эго, чем признается, что его поймали на лжи". Если они решатся на ложь, то вложат всю свою энергию в воплощение своей версии правды в жизнь.

Дева

Не ведитесь на Деву. Да, этот знак земли часто остается незамеченным, но, по словам Эш, Дева хитра и остроумна, поэтому очень легко попасть в её сети.

"Что отличает Деву, так это её острый взгляд на детали и способность быстро соображать", — говорит она. Девы одинаково хорошо умеют врать и разоблачать чужие блефы.

Близнецы

Близнецов недаром называют двуличными, они самые искусные лжецы. А поскольку ими управляет коммуникабельный Меркурий, Близнецы "благословлены даром болтливости".

"Они знают, как приспособить свои слова к любой ситуации, они не гнушаются и ролью "адвоката дьявола", — говорит Эш.

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