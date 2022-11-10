Астролог: "Самые большие деньги в карте рождения дают напряжённые показатели гороскопа"

Согласитесь, было бы здорово знать сферы и направления деятельности, которые принесут вам доход. Можно было бы предвидеть риски, избегать финансовых потерь и правильно инвестировать, приумножая свой капитал. Такой инструмент есть — это финансовая астрология. Астролог Ада Комракова рассказала читателям Pravda. Ru, как можно повысить свой доход с помощью этого инструмента.

Финансовая астрология: как научиться зарабатывать

Многие живут по устоявшейся социальной модели, в рамках которой необходимо обязательно получить диплом, потом найти работу, чтобы чувствовать себя в безопасности и не бояться наступления чёрного дня. Но мы живем в такое турбулентное время, когда ни диплом, ни опыт не застраховывают от рисков. Также есть много тех, кто отправляется искать удачу на различных семинарах по личностному росту, где учат правильно инвестировать и распоряжаться деньгами. Но, по статистике, только единицы достигают какого-то успеха, остальные же идут на новый семинар к очередному коучу. Если понимать правила, по которым работает ваша карта рождения, то можно даже не знать, что там за планеты и знаки, чтобы вычислить определенные закономерности в собственной жизни.

Самые большие деньги в карте дают именно напряжённые показатели вашего гороскопа. Именно поэтому в карту какого миллионера ни взгляни, сплошь одно напряжение! В астрологии любой астрологический показатель работает в обе стороны, он может проявиться как в негативном варианте, если вы нигде эту энергию не реализовываете, так и в положительном, если вы возьметесь за её реализацию осознанно. Это своего рода дверь, которая открывается в обе стороны. Она может и пришибить, если не знать, в какую сторону она открывается, а может и открыть вам путь к новым вершинам. То есть энергия и потенциал есть — это факт, а вот как его применять — это ваш выбор. ⠀

"Вспомните вашу самую большую финансовую потерю. Это должно касаться именно ваших личных финансов, ресурсов, имущества. Восстановите в памяти, как это произошло, при каких обстоятельствах. Речь идёт о ваших деньгах, поэтому, к примеру, потеря бизнеса отца, денег мужа или кредит не учитываются, так как это были не ваши деньги изначально. Место, где мы теряем свои деньги, является и местом с самым высоким потенциалом в плане финансов. Только надо научиться по этому каналу не отдавать и не терять, а приобретать! Ваша задача — его раскрыть", — поясняет астролог. ⠀

Примеры финансовой астрологии:

"Купила новостройку, осталась без квартиры" ⠀

Место потери — недвижимость.

Заработок: сфера строительства и недвижимости, ЖКХ, сдача в аренду, возможно — работа на дому. ⠀

"Вложила деньги в криптовалюту и проиграла" ⠀

Место потери — интернет.

Заработок: все виды уранической деятельности: компьютеры, технологии, авиация, интернет, соцсети, биржа, фриланс. ⠀

"Потеряла крупную сумму денег в другой стране" ⠀

Место потери — заграница.

Заработок: все виды деятельности, связанные с заграницей, от экспорта и импорта, работы с иностранцами до работы в других странах.

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