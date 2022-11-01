Нумеролог Щербань: "Восемь — это самое денежное число"

Что надо сделать, чтобы вырос доход? Любой предприниматель, бизнес-коуч или топ-менеджер, скорее всего, сказал бы — "больше работать", но если бы всё зависело только от этого, все были бы богаты. Богатые люди, кстати, давно пользуются эзотерическими знаниями для достижения своих целей. Раньше об этом не принято было говорить, но тенденция меняется, и всё больше бизнесменов рассказывают об обращении к нумерологам для подбора благоприятных дат подписания контрактов, выбора имени компании или анализа кандидатур на работу. Так что же делать, чтобы повысить свой доход? Об этом рассказала читателям Pravda. Ru нумеролог Кристина Щербань.

Как повысить доход: общие рекомендации

В первую очередь нужно честно ответить себе на вопрос: "а зачем мне нужны деньги"?

Одно из самых больших заблуждений, когда человек уверен, что ему просто нужно больше денег. Деньги никогда не являются целью, они лишь средство чтобы достичь желаемого:

купить новую машину или дорогие часы,

приобрести квартиру побольше,

увидеть мир,

купить подарок любимому человеку,

детям учёбу оплатить и далее по списку.

Берите прямо сейчас листок и ручку и прописывайте: "Зачем вам деньги?" Выписывайте все свои "хочу", а в идеале сразу указывайте суммы напротив каждого пункта. Теперь вы видите настоящие цифры и осознаёте, сколько вам реально нужно. Теперь мозгу проще это переварить, чем абстрактное "миллион долларов". Дальше определите свои сильные стороны. Какие качества личности помогали вам достигать успеха раньше? В нумерологии на это делается огромный акцент — сначала рассматривается потенциал, и только потом денежный канал. Потому что гораздо проще прийти к большим деньгам через свои таланты и умения, чем пытаться скопировать чужую схему. Даже если и получится, то результат долго не удержать.

Дата рождения даёт множество подсказок, которыми не пользоваться в наше время как минимум странно. Пропишите свой желаемый, адекватный ежемесячный доход, например, через три месяца или полгода с определённым нумерологическим секретом — чтобы сумма цифр равнялась 8. Чтобы просчитать, нужно сложить все числа и довести их до простого числа. Например, 177 632 рублей 1+7+7+6+3+2 = 26. Складываем дальше: 2+6 = 8. Отлично, значит сумма рассчитана верно.

А теперь выпишите 10 ресурсов которые необходимы, чтобы реализовать это. Ресурс — это не только деньги. Это может быть поддержка, отдых, сотрудничество, спорт, развитие, время, физическая сила и многое другое. Ваше намерение и визуализация — мощнейший инструмент для достижения целей, к которому вы подключаете цифровые денежные вибрации. Кстати, 8 — это самое денежное число, помните об этом.

Что возможно ещё с помощью нумерологии?

Включить в свою жизнь персональный денежный цвет. Исследования показали, что более 80% людей интуитивно в определённые моменты жизни добавляют "нужный цвет", но отказываются от него, "преодолев" кризис. Чтобы цвет работал на вас всегда, используйте следующую шпаргалку:

"Для определения цвета обращаем внимание именно на день. Никаких операций совершать не нужно, только заглянуть в паспорт или свидетельство о рождении. Я родилась 19 сентября, поэтому рассматриваю именно 19 число! Вы делаете то же самое и дальше читаете и изучайте свой цвет. Что с этим цветом делать? Главное и основное правило — используйте цвет как вам нравится! Он действительно должен вас радовать, а не бесить. Самый простой способ активировать удачу — купить кошелёк вашего цвета, и тогда он всегда будет настраивать вас на правильное состояние. Можно просто поставить заставку на телефоне или купить ручку. Не нужно срочно менять весь гардероб, достаточно выбрать несколько аксессуаров или просто ежедневник. Цвет сонастраивает нас с нашими истинными желаниями и возможностями, просто используйте эти знания, и они принесут вам удачу и богатство. Так же он активирует именно ваши энергии в получении изобилия", — пояснила нумеролог.

Про даты и цвета

Тем, кто родился:

1, 10, 19 или 28 — жёлтый или золотой;

2, 11, 20 или 29 — зелёный и его оттенки;

3, 12, 21 или 30 — оранжевый или яркие оттенки красного;

4, 13, 22 или 31 — голубой или синий;

5, 14 или 23 — серый;

6, 15 или 24 — белый;

7, 16 или 25 — синий;

8, 17 или 26 — чёрный;

9, 18 или 27 — бордовый или красный.

Экспериментируйте, пробуйте, играйтесь с ним. Отключите категоричность и просто понаблюдайте, как денежный цвет встраивается в вашу реальность. Вы точно удивитесь, если будете внимательны. Раньше даже практиковали внесение иной даты рождения в свидетельство. Причины были разные, но факт остаётся фактом, и чаще всего это выливается в "нераскрытие потенциала" или постоянные "качели" и метания в судьбе. В таких ситуациях, лучше обратиться к специалисту, чтобы определить дальнейшие действия на пути к своим мечтам. "Как повысить доход?" — вопрос, волнующий практически каждого, но именно личностный рост и поиски помогут найти главную тропу к своему счастью. Всегда используйте новые знания о себе, своих талантах, потенциале и предназначении, чтобы найти путь к своей "золотой горе".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.