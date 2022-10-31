Наступающая неделя носит довольно спокойный характер. Её энергии полны творчества, созидания и новых начинаний. Просто наслаждайтесь жизнью и ни о чем не переживайте – всё идет по плану. Более подробно - в прогнозе на неделю от ведического астролога Светланы Кройцер.
31.10, понедельник
День Луны, Луна в Стрельце, Луна растущая
В понедельник преобладают стабильные и спокойные энергии. Сегодня можно начинать новые проекты, совершать новоселье, вступать в брак. Сегодня также благоприятно помянуть предков.
01.11, вторник
День Марса, Луна в Козероге, Луна растущая
Энергии вторника носят легкий характер. Сегодня вы можете заниматься творчеством, ухаживать за растениями, заниматься ремонтом и бытовыми делами. Кроме того, это время подходит для недалеких путешествий, занятий спортом и начала лечения
02.11, среда
День Меркурия, Луна в Козероге, Луна растущая
Среда очень благоприятный день для активных действий и покупки транспортных средств. Также сегодня можно начинать лечение и заниматься бытовыми делами. Постарайтесь сегодня контролировать свои эмоции и не вступать в споры.
03.11, четверг
День Юпитера, Луна в Водолее, Луна растущая
Энергии четверга носят лёгкий характер. Сегодня вы можете:
Кроме того, это время подходит для недалеких путешествий, занятий спортом и начала лечения.
04. 11, пятница.
День Венеры, Луна в Водолее, Луна растущая
Энергии пятницы носят суровый характер. Будьте внимательны к своим эмоциям, старайтесь сохранять спокойствие и не вступать в конфликты – это может повлечь негативные последствия. День подходит для активных действий по преодолению препятствий и сложностей.
05.11, суббота
День Сатурна, Луна в Рыбах, Луна растущая
Энергии субботы носят стабильный и спокойный характер. Сегодня можно налаживать отношения с друзьями, покупать недвижимость и начинать проекты. Вместе с тем это время также можно посвятить медитации и прогулкам в парках.
06.11, воскресенье
День Солнца, Луна в Рыбах, Луна растущая
Воскресенье носит лёгкий характер. Сегодня вы можете заниматься творчеством, давать в долг, назначать операции и проводить очистку организма. Кроме того, это время подходит для недалеких путешествий, занятий спортом и начала лечения.
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