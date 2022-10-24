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Автор Ирина Гусакова

Астролог Кройцер: Новолуние сильно отразится на Весах, Овне, Львах и ещё двух знаках зодиака

Гороскоп

На этой неделе в новолуние будет частичное солнечное затмение. Это говорит о том, что в ближайшие дни будет открыт мощный энергетический портал. И каждому даётся шанс что-то исправить в своей жизни, то есть изменить ход своей судьбы.

Астролог Кройцер: Новолуние сильно отразится на Весах, Овне, Львах и ещё двух знаках зодиака

К чему стоит быть готовым в солнечное затмение? Затмение в первую очередь отразится на Весах, Овне, Львах, Козероге, Стрельце. В этот период возможны резкие перепады настроения, конфликты, разногласия в отношениях в семье, с коллегами по работе, также возможны денежные потери, плохое самочувствие, упадок сил. Считается, что Солнце в момент затмения излучает негативную энергию, потому смотреть на затмение не рекомендуют. То, что будет происходить в этот период в твоей жизни, будет иметь большое значение в будущем. В коридор затмения рекомендуется больше отдыхать, заниматься оздоровительными, духовными практиками. Читайте подробный прогноз от ведического астролога Светланы Кройцер.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября

24.10, понедельник
День Луны, Луна в Деве, Луна убывающая

Энергетически тяжелый день, так мы входим в коридор затмений. Многие почувствуют упадок сил, опустошение, депрессию. Астролог советует принять ванну с морской солью. В этот день может затянуться решение каких-либо вопросов, повысится критичность по отношению к себе и другим, могут возникнуть разного рода бытовые проблемы. Лучше заняться практиками очищения организма и пространства.

25.10, вторник
День Марса, Луна в Весах, Новолуние, Солнечное затмение

День обещает быть эмоционально неуравновешенным. Следите за своими словами и действиями, так как плохие поступки вернутся очень быстро. Хорошо бы провести этот день в спокойной обстановке, помедитировать. Можно почистить квартиру огнём, при помощи свечи.

26.10, среда
День Меркурия, Луна в Весах, Луна растущая

Сегодня лучше заняться налаживанием отношений с тем, с кем у тебя испорчены отношения. Но не поддавайтесь эмоциям и вспышкам гнева, они не решат проблемы. Также стоит отложить подписание важных контрактов. Хорошо бы затеять генеральную уборку и избавиться от всех ненужных вещей. Главное сегодня — не переедать, та как может быть много искушений. Уделите время творческим процессам.

27.10, четверг
День Юпитера, Луна в Скорпионе, Луна растущая

У многих сегодня проснутся "тараканы" в голове. Поэтому будьте готовы к непредсказуемым действиям других. Не бойтесь совершать смелые и решительные поступки, даже если поймете, что в своих действиях совершите ошибку, но это лишь знак, что действовать нужно иначе. Сегодня никакого обмана, то есть если вы задумаете перехитрить кого-то своими действиями, то все это обернётся против вас.

28.10, пятница
День Венеры, Луна в Скорпионе, Луна растущая

У многих личная жизнь заиграет новыми красками, а для кого-то это будет день сплошных сюрпризов. Позитивное настроение этого дня придаст вам сил и энергии. Не нужно сегодня впадать в уныние, думать о плохом. Настало время кардинально менять свою жизнь.

29.10, суббота
День Сатурна, Луна в Стрельце, Луна растущая

Сегодня нет ничего невозможного, смело можно двигаться и реализовывать себя, но не переоценивайте свои силы и не давайте ложных обещаний. Всё, что будет приходить в ближайшие дни, принимайте с благодарностью. День подходит для почитания предков, помощи престарелым, для занятий духовной практикой, осознания и принятия своих ошибок.

30.10, воскресенье
День Солнца, Луна в Стрельце, Луна растущая

Проведите день в спокойствии. Сегодня лучше не принимать важных решений, так как они могут оказаться неправильными. Есть вероятность неудач и неприятностей. Постарайтесь не жаловаться и не поддаваться негативным эмоциям.

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