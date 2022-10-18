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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Овен, Рыбы, Водолей и ещё три знака зодиака — настоящие домоседы"

Гороскоп

"Нет места лучше дома" — когда-то так сказала Дороти — персонаж из книги "Волшебник страны Оз". И правда, если вы домосед, то лучше дома места вам не найти. И дом для такого человека — это не просто место, где можно поспать и принять душ, это такое особое интимное пространство, которое превращается в мини-вселенную. Астрологи считают, что и тут вмешались звёзды.

Астрологи: "Овен, Рыбы, Водолей и ещё три знака зодиака — настоящие домоседы"

Какие шесть знаков зодиака — настоящие домоседы

Стрелец

Как объясняет астролог Айджи, Стрельцов часто считают экстравертами и авантюристами, но на самом деле они предпочли бы домашний уют шумной вечеринке. Конечно, им нравится гулять и пробовать что-то новое, но когда дело доходит до развлечений, они "выбирают комфорт в знакомой обстановке". Как объясняет астролог, Стрельцы склонны слишком много думать, и домашняя обстановка позволяет им контролировать ситуацию.

Овен

Овны полностью независимы. Им нравится оставаться дома в одиночестве, но при этом они без раздумий пойдут в музей или на концерт, если вдруг возникнет желание развлечься.

"Овен любит свое личное время, чтобы творить, организовывать и размышлять", — отмечает Айджи. Этот знак не беспокоится о том, что другие думают о нём.

Дева

Девы — перфекционисты, они считают, что никто не может делать что-то так же хорошо, как они, поэтому часто предпочитают одиночество.

"Дева очень внимательна к деталям и любит безопасное, чистое пространство", — отмечает Айджи.

Кроме того, добавляет астролог, "неорганизованность сводит их с ума". Они обязательно обратят внимание на пыль в вашем доме, при этом они знают, что их пространство безупречно.

Девы имеют природную склонность к домашнему хозяйству, садоводству, любят помогать другим, объясняет астролог Кайл Томас. Девы чаще всего предпочитают уединение, они любят находиться дома, где есть возможность набраться сил для следующего рывка.

Водолей

Водолеи живут в своём маленьком мирке. Они могут проводить часы в Интернете, если чем-то увлечены, также они никогда не упустят человеческого общения, но в целом Водолеи любят уединяться, чтобы обрести покой и ясность мысли.

Как и Девы, Водолеи время от времени устраивают вечеринки, но после них им потребуется много времени на восстановление.

"Какими бы экстравертами ни были Водолеи, не удивляйтесь, если в какой-то момент они выключат свои телефоны и перестанут отвечать на сообщения в мессенджерах. Им просто потребовалась подзарядка в одиночестве", — говорит Айджи.

Она также отмечает, что такое поведение является скорее необходимостью, чем предпочтением, поскольку Водолеи чувствительны к энергиям других людей, и перезарядка помогает оставаться эмоционально стабильными.

Рыбы

Рыбами управляет Нептун, планета духовного, и Юпитер, планета надежды, поэтому они обожают расслабляться, будь то домашняя спа-процедура или приятное времяпрепровождение с хорошей книгой и чашкой горячего чая.

Рыбам часто требуется время наедине с собой, чтобы чувствовать себя лучше. Этот сверхчувствительный водный знак не может не брать на себя эмоции других, поэтому Рыбам может быть тяжело проводить время с большим количеством людей. Дома в одиночестве они заземляются и перенаправляют свою энергию. По этой причине Рыбы предпочли бы работу на дому, которая позволяет им сосредоточиться на своей творческой стороне.

"Они невероятно креативны и любят домашние проекты, которые приносят радость другим", — говорит астролог Валери Эванс.

Рак

Рак "традиционно считается домоседом", отмечает Эванс. Самое приятное для них — заботиться о своих близких. Если член семьи заболеет, он пойдет на кухню и сварит куриный суп. Если у друга день рождения, он устроит вечеринку. Раки любят быть дома, ведь это их внутреннее святилище.

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