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Автор Ирина Гусакова

Астролог Кройцер: "Во вторник будьте осторожны с огнём"

Гороскоп

Наступающая неделя обещает быть не совсем простой в отношении энергий. Если в самом её начале всё легко и просто, то в середине недели лучше воздержаться от принятия важных решений или выяснения отношений. Ситуация выровняется только в самом конце, и тогда можно будет порадовать себя вкусным ужином или приятной прогулкой. Более подробно — в гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Астролог Кройцер: "Во вторник будьте осторожны с огнём"

Прогноз на неделю от ведического астролога

17.10, понедельник

День Луны, Луна в Близнецах, Луна убывающая

В понедельник преобладают интенсивные и активные энергии. Сегодня можно приобретать транспортные средства, начинать новый вид деятельности. Сегодня благоприятно отправляться в короткие путешествия, а также заниматься садоводством и бытовыми делами.

18.10, вторник

День Марса, Луна в Раке, Луна убывающая

Энергии вторника способствуют быстрым и активным действиям. Сегодня очень благоприятно что-либо продавать, менять место работы и даже сходить в музей или популярное место в вашем городе. Можно заниматься бытовыми делами и ремонтом, но проявите осторожность при использовании огня или острых предметов.

19.10, среда

День Меркурия, Луна в Раке, Луна убывающая

Сегодняшние энергии довольно интенсивны, поэтому постарайтесь воздержаться от споров и конфликтов. Отложите важные дела на другой день, а сегодняшний день посвятите умиротворяющим действиям, например, просмотру уютного осеннего фильма.

20.10, четверг

День Юпитера, Луна в Раке, Луна убывающая

Энергии четверга очень активны, продолжайте сохранять уравновешенное состояние, как и в среду. Сегодняшний день подходит для избавления от всего ненужного, причем как в физическом плане, так и эмоциональном. Можно провести генеральную уборку, почистить контакты или фотографии в телефоне.

21.10, пятница

День Венеры, Луна во Льве, Луна убывающая

Энергии пятницы остаются непростыми, как и в предыдущие дни. Для избежания неприятностей постарайтесь держать посильный пост, медитировать и не вступать в конфликты. Если есть возможность, проведите время на природе.

22.10, суббота

День Сатурна, Луна во Льве, Луна убывающая

Наконец-то сегодня можно немного вздохнуть — энергии дня становятся более спокойными и уравновешенными. Сегодня можно начинать важные дела, заниматься садоводством, покупать недвижимость.

23.10, воскресенье

День Солнца, Луна в Деве, Луна убывающая

Воскресенье — очень благоприятный день для проведения торжеств и простых земных радостей. Сегодня можно порадовать нежданным сюрпризом любимых друзей, одолжить им деньги или пригласить на вкусный ужин. В это воскресенье также можно начинать лечение и заниматься творчеством.

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