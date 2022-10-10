Прогноз от астролога Кройцер: "На убывающую Луну не стоит запускать новые проекты"

Вторая неделя октября выпадает на убывающую Луну. Следующие 14 дней благоприятны в целом для того, чтобы отдать долги, избавиться от хлама, скинуть лишние килограммы, бороться с вредными привычками и завершить начатые дела. Новые проекты пока лучше не запускать. Работать надо планомерно и спокойно. Эту неделю нужно выждать, не принимать судьбоносных решений. Итак, какой же будет новая неделя от ведического астролога Светланы Кройцер!

Ведический прогноз на неделю

10 октября, понедельник

День Луны, Луна в Овне, Луна убывающая

Повышенная эмоциональность и тревожность дня может многих сделать обидчивыми или нерешительными. Лучше в таком случае принять контрастный душ, предварительно сделать скраб из морской соли — это поможет вам убрать негативные эмоции. Чаще улыбайтесь. Только вы сами способны изменить свой день. Сегодня день подходит для:

лечения,

целительства,

процедур по улучшению внешности,

ухода за волосами,

путешествий,

изучения эзотерических наук.

11 октября, вторник

День Марса, Луна в Овне, Луна убывающая

Активные энергии дня благоприятствуют работе над достижением цели, проявлению силы и упорства. Хорошо в день Марса избавляться от любой негативной энергии. Для этого можно зажечь свечу и почитать мантру или молитву. А можно насладиться любимым ароматом эфирного масла в аромалампе. В этот день лучше не выяснять отношения, так как спутники Марса — гнев, агрессия, конфликты, ссоры, упрямство. Постарайтесь провести этот день в спокойной обстановке, избегая конфликтных ситуаций.

12 октября, среда

День Меркурия, Луна в Овне (в Тельце с 20:59 по Мск), Луна убывающая

Если вы давно хотели избавиться от вредной привычки, то сегодня именно тот день. Проявляйте свою инициативу, смело двигайтесь вперед. Завершайте уже начатые дела. Энергии дня вам в этом помогут. Очень хорошо, если вы сегодня уделите время уборке своего рабочего стола и приведете документы в порядок. Отлично день подходит для тех, кто занимается рукоделием.

13 октября, четверг

День Юпитера, Луна в Тельце, Луна убывающая

Энергии дня мягкие и спокойные. Благоприятно сегодня заниматься благотворительностью, особенно, если у вас плохой Юпитер в карте. Юпитер ценит благородство, щедрость. Если вы хотите, чтоб ваш муж или возлюбленный слушал вас и помогал, то именно сегодня купите для него подарок и подарите. Сегодня смело можно:

отправляться в путешествие,

заниматься сельским хозяйством,

изготавливать лекарства,

планировать свои дела,

приобретать новую одежду.

14 октября, пятница

День Венеры, Луна в Тельце, Луна убывающая

День будет полон впечатлений и положительных эмоций. Сегодня чуткость, доброта, гуманность, интуиция, сердечность у многих выйдут на первый план. Но есть и обратная сторона, кто-то может столкнуться с расчетливостью и скупостью, ощутить проблемы с горлом или голосовыми связками. Многие в этот день задумаются о своем предназначении. Если вы хотели что-то себе сшить, смело можно отправляться к дизайнеру. Идеи и новые варианты вам окажутся по душе. Также день отлично подходит, чтобы обновить свой гардероб.

15 октября, суббота

День Сатурна, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Общение сегодня выйдет на первый план. Легче будет решить насущные вопросы, появится некая легкость в разговорах с собеседником. Многие ощутят прилив сил, вдохновение, захочется движения, придут интересные идеи. Но некоторых поток информации может вывести из равновесия и привести к нервному истощению, поэтому лучше уделить внимание и проработке лишь одному важному вопросу.

16 октября, воскресенье

День Солнца, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Сегодня для многих день пройдет в хаосе. Кто-то столкнется с проблемой лицом к лицу, и от вас потребуются решительные действия. Хорошо было бы заняться духовными практиками, посетить храм, можно записаться на фотосессию или начать писать книгу в жанре фантастики. Хотели избавиться от старых ненужных вещей, займитесь этим сегодня.

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