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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: Водолей, Дева, Скорпион и ещё три знака зодиака — самые язвительные

Гороскоп

Кто-то может по достоинству оценить прямолинейность язвительного человека, но большинство ехидные замечания вроде "У вас хорошая память для вашего возраста" всё же ранят. Астрологи считают, что не стоит винить таких людей, ведь причина тут кроется в гороскопе.

Астрологи: Водолей, Дева, Скорпион и ещё три знака зодиака — самые язвительные

Шесть самых язвительных знаков зодиака

Близнецы

Удивительно, но в этом списке можно встретить социальных бабочек зодиака. Разговорчивые Близнецы время от времени бывают язвительными.

"Близнецы любят быть в центре внимания и определять направление беседы, — считает таролог и астролог Лия Голдберг. — Если кто-то ещё попытается перетянуть на себя одеяло или изменит тему разговора, то Близнецы могут разозлиться и надерзить".

Стрелец

Представители этого знака зодиака — очень напористые люди, они говорят правду независимо от ситуации или обстоятельств, отмечает Голдберг. Они говорят, что у них на уме, не задумываясь о последствиях. Однако астролог Рэйчел Клэр объясняет, что за их ехидством ничего не стоит. "Это беззаботные и остроумные люди, но иногда их сарказм зашкаливает".

Козерог

Представители этого знака зодиака известны своей трудовой этикой, из-за которой они "судят о себе и других по успеху", объясняет астролог Тара Беннет. Если вы встанете у них на пути, то обязательно почувствуете на себе, насколько острый у них язык. Они настолько сосредоточены на успехе, что упускают из виду то, насколько бестактно они себя ведут.

Вне работы Козерог использует язвительность в качестве защитного механизма. "Козерогам довольно сложно ослабить бдительность и показать свою уязвимость, — отмечает Клэр. — Как земной знак, они хотят быть нежными и любящими со своими близкими, но им легче в такие моменты спрятаться за сарказмом".

Водолей

Водолеев часто считают довольно эксцентричными, поскольку они застревают в собственном маленьком мирке. "Из-за этого им сложно понять мыслительный процесс других людей, — объясняет Клэр. — В их головах есть один путь, поэтому если другие люди выбирают иной маршрут, то Водолеи не обойдутся без язвительного комментария".

Беннет добавляет, что Водолеи часто прибегают к язвительным репликам, "чтобы избежать эмоциональных дискуссий или конфронтации". Ведь едкое замечание обычно обрывает разговор.

Дева

Девам-перфекционистам тяжело, когда что-то идет не по их хорошо продуманному плану. Астролог Тара Редфилд говорит, что из-за их критического мышления они "легко найдут, к чему придраться". Но Девы редко действуют со злым умыслом, обычно они хотят улучшить жизнь других.

Скорпион

Скорпионы со своей язвительностью попали на пьедестал. У них преобладает чёрный юмор, поэтому из их уст даже безобидная шутка может мгновенно превратиться в агрессивные нападки.

"Одаренный умением читать людей, Скорпион может довести вас до слёз всего несколькими удачно подобранными словами", — говорит Беннет.

Этот загадочный водный знак, управляемый огненным, агрессивным Марсом, представляет собой смертельную смесь всего язвительного. По словам Голдберг, именно "мрачный взгляд на жизнь" заставляет Скорпиона быть враждебным. Скорпионы чрезвычайно скрытны, не доверяют людям и всегда ожидают от них худшего.

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