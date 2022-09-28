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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: Овен, Лев, Рыбы и ещё три знака зодиака — самые злопамятные

Гороскоп

Представьте, что вы общаетесь долгое время с другом, и всё у вас хорошо, пока вдруг он не вспоминает о том, как вы не пригласили его на свой день рождения в прошлом году. Да, не всегда бывает приятно иметь дело со злопамятным человеком. Однако астрологи считают, что тут виноваты звёзды.

Астрологи: Овен, Лев, Рыбы и ещё три знака зодиака — самые злопамятные

Какие знаки зодиака самые злопамятные

  • Овен

У этого огненного знака довольно вспыльчивый характер. У Овнов завышенные ожидания в отношении людей, при этом они любят быть в центре внимания. Их дикая, дерзкая энергия означает, что они непременно дадут вам знать, если вы их чем-то расстроили. Также они никогда не простят и не забудут предательства.

  • Рыбы

Это чувствительный водный знак, который склонен мечтать и жить в своем собственном мире. И если ваша версия реальности не совпадает с их, то они решат, что вы ошибаетесь. "Они будут придерживаться этой позиции", — объясняет астролог Джилл Лофтис. Часто они не держат зла ​​намеренно, но из-за того, что они очень чувствительны, им бывает трудно избавиться от негативных мыслей.

  • Лев

Как фиксированный знак, Лев принимает всё на свой счет. Львы очень уверены в себе, они экстраверты, они верят, что всегда правы.

"Вы можете извиниться, и Львы могут даже принять ваше извинение, но не ждите, что они забудут об этом в ближайшее время", — говорит астролог Райан Марквардт.

В конце концов они могут преодолеть свои обиды, но это займет некоторое время.

  • Дева

Девы — перфекционисты, поэтому не пытайтесь сказать им, что они делают что-то не так. Они не будут держать обиду так долго, как некоторые другие знаки, но попытаются убедить вас, что их путь — правильный. "Когда вы не слушаете их или не делаете что-то в соответствии с их стандартами и ожиданиями, будьте готовы к тому, что они осудят вас за это", — делится Лофтис.

  • Скорпион

Ещё один водный знак, при этом очень эмоциональный. Если Скорпион впустил вас в свою жизнь, а вы обидели его, то он надолго затаит обиду. Если вы каким-либо образом предадите его доверие, вас, скорее всего, выставят без вопросов.

  • Рак

Подобно Рыбам и Скорпиону, Рак является чувствительным и эмоциональным водным знаком. Раки чрезвычайно заботливые, но поскольку ими правит Луна, то они ещё и самые капризные. Они будут стараться простить вас за нанесённую обиду, но не будут терять бдительности, отмечает Ньюман. Они будут пытаться оградить себя от человека, который причинил им вред.

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