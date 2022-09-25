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Автор Ирина Гусакова

Прогноз астролога Кройцер на неделю: "Новолуние закончилось, наступило время перемен"

Гороскоп

Наступающая неделя носит позитивный характер. Она почти полностью наполнена мягкими и активными энергиями. Можно сказать, что это очень творческая неделя, когда вы можете с лёгкостью заниматься самовыражением и творчеством. Более подробно — в прогнозе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Прогноз астролога Кройцер на неделю: "Новолуние закончилось, наступило время перемен"

Гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября

26.09, понедельник

День Луны, Луна в Деве, Луна растущая

Вот и закончилось Новолуние, поэтому энергии понедельника носят легкий характер новизны и планов. Сегодня вы можете выписывать свои планы на ближайший месяц, строить карту желаний и просто мечтать. Кроме того, это время подходит для недалеких путешествий, занятий спортом и начала лечения.

27.09, вторник

День Марса, Луна в Деве, Луна растущая

Энергии вторника продолжают быть легкими и быстрыми, как и в понедельник, поэтому сегодня можно заниматься творчеством, радовать себя вкусняшками и приятным обществом. Кроме того, сегодня благоприятно заключать брак. Просто наслаждайтесь жизнью и дышите полной грудью!

28.09, среда

День Меркурия, Луна в Весах, Луна растущая

В среду энергии довольно активны. Этот день подходит для начала своего проекта, смены места работы. Сегодня благоприятно заниматься декорированием, спортом. Можно одалживать деньги и совершать поездки на небольшие расстояния. В среду также хорошо проводить сантехнические работы или чинить что-нибудь.

29.09, четверг
День Юпитера, Луна в Весах, Луна растущая

Энергии четверга продолжают сохранять быстроту, но сегодня лучше не начинать новых дел. Сосредоточьтесь на рутинном выполнении своих обязанностей.

30.09, пятница
День Венеры, Луна в Скорпионе, Луна растущая

Пятница носит легкий характер. Сегодня вы можете заниматься творчеством, давать в долг, назначать операции и проводить очистку организма. Кроме того, это время подходит для недалеких путешествий, занятий спортом и начала лечения.

01.10, суббота
День Сатурна, Луна в Скорпионе, Луна растущая

Энергии субботы носят уже суровый характер. Будьте внимательны к своим эмоциям, старайтесь сохранять спокойствие и не вступать в конфликты — это может повлечь негативные последствия. День подходит для активных действий по преодолению препятствий и сложностей.

02.10, воскресенье
День Солнца, Луна в Стрельце, Луна растущая

В воскресенье энергии продолжат быть активными и сложными. И хотя сегодня вполне возможна покупка нового автомобиля, при принятии важных решений стоит проявить осторожность, как и в общении с людьми.

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