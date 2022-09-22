Астрологи: Водолей, Весы, Телец и ещё три знака зодиака - настоящие нытики

Многие люди любят жаловаться — то на судьбу, то на злое начальство, которое не ценит. Поводов для нытья такие люди могут найти предостаточно, ведь для них главное — сам процесс, ведь жалеть себя так бывает приятно. Почему — астрологи могут найти объяснение.

Какие знаки зодиака склонны к нытью

Стрелец

Они считают себя авантюристами. Но как только Стрелец почувствует себя комфортно и перестанет пытаться произвести на вас впечатление, он покажет свое истинное "я".

Стрельцы любят жаловаться на жизнь, они делают это с такой же страстью и энтузиазмом, как и когда устраивают вечеринки, считает астролог Инбаал Хонигман.

"Они ноют с пылом и сосредоточенностью, обычно предназначенными для трансформационных духовных переживаний".

Но они не застревают в подобном состоянии надолго. "В ту секунду, когда они заканчивают выражать свое недовольство, они без раздумий возвращаются к своему обычному веселому поведению", — добавляет Хонигман.

Водолей

Водолеи часто "тонут" в собственной голове. "Они не потерпят никакой дискриминации и самоотверженно снимут рубашку со своей спины, чтобы прикрыть вашу, — объясняет Хонигман. — Но если вы открыто не согласны с точкой зрения Водолея на что-то, они тут же начнут ныть и не остановятся, пока не перетянут вас на свою сторону".

Весы

Уравновешенные Весы известны тем, что они чрезвычайно собраны. При этом они считаются самым пассивно-агрессивным знаком зодиака. "Они скулят, чтобы сообщить о беде", — утверждает Хонигман.

Поскольку Весы не любят нарушать равновесие вещей, "они не будут кричать на вас, они не будут заставлять вас что-либо делать, они не будут вас критиковать". Но это не значит, что у них нет чувств, поэтому нытье — это их способ "избежать ошибки".

Телец

Хотя Тельцы могут показаться несокрушимыми, они более уязвимы, чем вы думаете, и их раздражают мелочи. "Телец, как и другие земные знаки, такие как Козерог и Дева, пустят всё на самотёк и будут стоически это переживать, но когда всё закончится, они захотят побаловать себя, — объясняет Хонигман. — И если их любимый ресторан на вынос закрыт или батарея их телефона разрядилась, он станут ныть".

Телец не будет ныть так сильно, как другие знаки, но "их неудовлетворенность будет заметна на их лице", говорит астролог Энсли Эколс.

Рыбы

Рыбы хорошо известны тем, что улавливают энергию окружающих. Так что если они проводят время с кем-то, кто ноет, они тут же вмешаются. Поскольку это чувствительный знак, то ему трудно не думать о переживаниях его друга или члена семьи.

Рак

По словам Эколса, этот эмоциональный водный знак "чрезвычайно чуткий и гармонирует со всеми вибрациями вокруг себя". Но это постоянное сочувствие может быть утомительным, особенно когда люди не готовы ответить ему взаимностью. Раки — один из самых капризных знаков, поэтому иногда они даже не знают, о чем говорят. "Луна управляет Раком, поэтому их настроение может меняться быстро и резко, за что они и заслужили титул "плаксы", — объясняет Эколс.

Ракам также трудно быть напористыми. Вместо того, чтобы противостоять кому-то, они будут тихо ворчать за спиной этого человека. Они не хотят ныть, у них просто нет другого способа выразить свои чувства.

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